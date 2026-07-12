Убийство братьев Мосейчуков: родственники подозреваемого комбрига Лучанова скрылись из деревни

Семья главного подозреваемого избегает общения с журналистами / © скриншот с видео

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Журналисты «Общественного» пытались пообщаться с семьей командира 155-й бригады Станислава Лучанова в селе Калиновка Киевской области, однако почти все они уехали после новостей о причастности военного к похищению и убийству братьев Мосейчуков. В настоящее время местонахождение самого комбрига остается неизвестным.

Об этом сообщается в видеорепортаже медиа.

Бегство родственников и поиски фигуранта

Когда представители СМИ прибыли в населенный пункт, никто не вышел для комментариев. Выяснилось, что в деревне осталась только одна родственница жены Лучанова. Все остальные близкие подозреваемого военнослужащего решили покинуть Калиновку вскоре после громкого похищения местных жителей.

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Сам Станислав Лучанов сейчас скрывается от следствия, а правоохранительные органы продолжают устанавливать его точное местонахождение. Командир бригады является главным фигурантом уголовного дела о незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух человек.

Дело Лучанова - последние новости

Ранее сообщалось, что командир 155 бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы и был объявлен в розыск. Это произошло после того, как правоохранители задержали его подчиненных по подозрению в похищении и жестоком убийстве двух гражданских мужчин. Командование ОК «Север» отстранило всех фигурантов дела от исполнения обязанностей и пообещало всемерное содействие следствию.

По версии правоохранителей, в ночь на 28 июня комбриг приказал своим бойцам наказать неизвестных, якобы оскорбивших его жену. Военные похитили двух братьев из села Калиновка, вывезли их на территорию Днепропетровской области и расправились с ними. Следователи уже провели эксгумацию тел погибших в рамках уголовного производства об умышленном убийстве.

Впоследствии Военная служба правопорядка ВСУ подтвердила, что экскомбригу 155-й ОМБр и всем установленным участникам преступной группы объявили подозрения . Благодаря масштабным оперативно-розыскным мерам полиции удалось задержать причастных военнослужащих в нескольких разных регионах Украины. В то же время поиски самого Станислава Лучанова до сих пор продолжаются при активном участии органов военного управления.

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Реагируя на это резонансное преступление, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил ужесточить профилактические меры в войсках. Целью решения является предотвращение нарушений военной дисциплины, превышения полномочий и других противоправных действий. Командование армии отметило неотвратимость наказания для виновных независимо от их должностей или званий.

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