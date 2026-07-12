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По Земле ударила магнитная буря: какая ее мощность и сколько будет штормить
На Солнце произошли две вспышки класса B и одна класса C.
Магнитная буря в воскресенье, 12 июля, накрыла Землю. Ее уровень G1, оцениваемый как слабый.
Об этом сообщает Meteoprog.
В то же время, она может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций животных. Кроме того, возможно влияние на здоровье метеозависимых и пожилых людей.
Как облегчить самочувствие
Во время периодов повышенной геомагнитной активности врачи советуют придерживаться простых рекомендаций:
пить достаточно воды
больше отдыхать
не перегружать организм физическими нагрузками
ограничить алкоголь и чрезмерное употребление кофе
контролировать АД, если есть соответствующие заболевания
избегать стресса и полноценно высыпаться