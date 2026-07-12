По Земле ударила магнитная буря: какая ее мощность и сколько будет штормить

Почему нас удивляют решения других людей, почему мы так легко решаем, что кто-то «живет неправильно», выбрал «не тот» путь или просто не понимает, как было бы лучше — причина не только в разнице взглядов. На самом деле человеческий мозг склонен считать собственные ценности универсальными, и именно это часто становится источником поспешных выводов.