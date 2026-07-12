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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
69
Время на прочтение
1 мин

По Земле ударила магнитная буря: какая ее мощность и сколько будет штормить

На Солнце произошли две вспышки класса B и одна класса C.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Землю накрыла магнитная буря

Землю накрыла магнитная буря / © Associated Press

Магнитная буря в воскресенье, 12 июля, накрыла Землю. Ее уровень G1, оцениваемый как слабый.

Об этом сообщает Meteoprog.

В то же время, она может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций животных. Кроме того, возможно влияние на здоровье метеозависимых и пожилых людей.

Как облегчить самочувствие

Во время периодов повышенной геомагнитной активности врачи советуют придерживаться простых рекомендаций:

  • пить достаточно воды

  • больше отдыхать

  • не перегружать организм физическими нагрузками

  • ограничить алкоголь и чрезмерное употребление кофе

  • контролировать АД, если есть соответствующие заболевания

  • избегать стресса и полноценно высыпаться

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Дата публикации
Количество просмотров
69
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