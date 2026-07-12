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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Фракция "Слуга народа" собирается на заседание — что обсудят

Политсила намерена обсудить кадровые вопросы правительства.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Фракция "Слуга народа" собирается на заседание — что обсудят

© УНИАН

Заседание фракции «Слуга народа», где будут обсуждаться кадровые вопросы, состоится во вторник.

Об этом сообщила нардеп Василевская-Смаглюк, пишет «Суспільне».

В комментарии изданию собеседники во фракции рассказали, что депутаты узнали об увольнении премьера Свириденко из публикаций Зеленского в соцсетях.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Кабинете министров произойдут изменения, а также предложил премьеру Юлии Свириденко другой пост.

Отдельно Зеленский анонсировал изменения в составе руководителей правоохранительных органов.

По информации народного депутата Ярослава Железняка, кандидата на должность премьер-министра пока нет. В то же время, по его словам, на эту должность рассматриваются экс-премьер-министр Украины, действующий министр энергетики Денис Шмыгаль, мэр Харькова Игорь Терехов. Также он заявил, что среди кандидатов есть министр обороны Украины Михаил Федоров и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

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Дата публикации
Количество просмотров
93
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