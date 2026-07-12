Свириденко встретилась с Зеленским: что сказала о своей отставке

Юлия Свириденко покидает пост премьер-министра Украины, однако остается в команде власти

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Юлия Свириденко подтвердила, что уходит с должности премьер-министра Украины и встретилась с президентом Зеленским, чтобы обсудить, где она будет работать дальше.

Об этом пока премьер сообщила в соцсетях.

По словам Юлии Свириденко, во время встречи с президентом они подробно обсудили стоящие перед Украиной вызовы, а также «изменения, необходимые для усиления работы Правительства и отношений с международными партнерами».

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«Горжусь тем, что имела честь возглавлять Правительство в самый сложный период новейшей истории Украины. Благодарю всю правительственную команду за работу на благо государства во время больших вызовов. Мы с вами посетили каждый уголок нашей невероятной страны с особым вниманием на прифронтовые регионы, принимали сверхсложные и оперативные решения, пережили тяжелую зиму и ни на секунду не позволили врагу остановить сердцебиение нашего государства — экономику», — подчеркнула она.

Судя по заявлению, несмотря на отставку с поста премьера, Юлия Свириденко остается в команде Зеленского. Она отметила, что уже обсудила с главой государства дальнейшие шаги и формат будущей работы.

«Готова и дальше служить Украинскому государству и выполнять задачи, направленные на усиление позиций Украины, защиту национальных интересов и приближение справедливого мира», — подытожила Свириденко.

Напомним, сегодня, 12 июля, президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве и предложил премьеру Свириденко другую должность.

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Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, кто может возглавить новое правительство вместо Свириденко.

Нардепка Василевская-Смаглюк подтвердила, что заседание фракции «Слуга народа», где будут обсуждаться кадровые вопросы, состоится во вторник.

Напомним, Верховная Рада согласовала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра в июле 2025 года. До этого она возглавляла Министерство экономики. В результате «рокировки» тогдашний премьер-министр Денис Шмигаль стал министром обороны, а впоследствии — министром энергетики.

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