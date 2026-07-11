Бегство комбрига и двойное убийство: Сухопутные войска впервые прокомментировали громкий скандал

Скандал в ВСУ / © ТСН.ua

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Сухопутные войска Вооруженных сил Украины прокомментировали ситуацию вокруг 155-й отдельной механизированной бригады (военной части А5001), где продолжается расследование в отношении военнослужащих, подозреваемых в причастности к тяжкому преступлению.

В Сухопутных войсках подчеркнули, что командование в полной мере сотрудничает с правоохранительными органами и заинтересовано в объективном установлении всех обстоятельств.

«Открытость в сложных ситуациях является частью ответственности командования. Именно поэтому мы считаем необходимым дать разъяснения относительно информации, связанной с отдельными военнослужащими воинской части А5001», — отметили в Сухопутных войсках.

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В командовании сообщили, что правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства дела, а военное руководство предоставляет необходимые материалы и содействует проведению следственных действий.

Кроме того, в Сухопутных войсках пояснили, что часть информации пока не разглашается, чтобы не помешать досудебному расследованию.

«Все сведения, которые можно было обнародовать без ущерба для следствия, уже опубликованы. Дальнейшие комментарии относительно хода расследования относятся к компетенции правоохранительных органов», — подчеркнули в Сухопутных войсках.

В командовании добавили, что поддерживают полное и беспристрастное расследование, а виновные, если их причастность будет доказана в установленном законом порядке, должны понести ответственность.

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Ранее в Оперативном командовании «Север» сообщили, что командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов, самовольно покинувший место службы, находится в розыске. Там также заявили, что все военнослужащие, фигурирующие в уголовном производстве, отстранены от исполнения служебных обязанностей и сотрудничают со следствием.

По информации украинских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, девять военнослужащих 155-й ОМБр подозреваются в причастности к похищению двух братьев в Белоцерковском районе Киевской области.

Сообщается, что в рамках расследования проверяется версия об их возможном убийстве, а тела, которые, по предварительным данным, могут принадлежать потерпевшим, были обнаружены в Днепропетровской области. Официального подтверждения этих обстоятельств со стороны правоохранительных органов пока нет.

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