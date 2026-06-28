Гибель комбрига Кононникова: у полковника было огнестрельное ранение — полиция

Полковник Владимир Кононников

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У командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Кононникова, которого в воскресенье, 28 июня, нашли мертвым, было огнестрельное ранение. Обстоятельства его гибели выясняют правоохранительные органы.

Об этом сообщила полиция Запорожской области.

«Командира одной из воинских частей обнаружили мертвым с огнестрельным ранением», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

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По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Следственные действия проводятся под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Ранее Оперативное командование «Юг» сообщило о гибели командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Александровича Кононникова.

В командовании отметили, что, по предварительным данным, признаков насильственной смерти обнаружено не было.

«Окончательные выводы будут сделаны по итогам расследования», — подчеркнули в ОК «Юг».

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Полковника Кононникова характеризуют как преданного Украине офицера и ответственного командира, который заботился о личном составе своей бригады.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства трагедии. Официальные выводы о причинах смерти будут обнародованы после завершения следственных действий и необходимых экспертиз.

Напомним, примерно за четыре месяца до трагедии Кононников стал героем эксклюзивного интервью ТСН, в котором рассказал о ситуации на Гуляйпольском направлении. Он подчеркивал важность подготовки военнослужащих непосредственно в бригаде и делился опытом управления подразделением в боевых условиях.

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