Насилие в штурмовом полку "Скеля": командира отстранили — что дальше

Юрий Гаркавый / © Instagram

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Командира 425-го отдельного штурмового полка «Скеля» подполковника Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей.

Об этом сообщил спикер 425-го Отдельного штурмового полка «Скеля» Алексей Братущак в комментарии для «Суспільного».

Юрия Гаркавого отстранили — что известно

Сообщается, что это связано с проведением расследования возможных нарушений прав военнослужащих в этом полку.

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В военной структуре решают вопрос о том, кто именно будет исполнять обязанности командира полка на период проведения проверки.

Скандал вокруг «Скелі» — последние новости

Напомним, 24 июня стало известно, что Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека начинает проверку информации о возможных серьезных нарушениях прав военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку «Скеля».

Офис военного омбудсмана Украины вместе с Военной службой правопорядка в июне 2025 года идентифицировал группу инструкторов, которые организовывали издевательства в 425-м ОШП «Скеля».

Кроме этого, по данным журналистов, с конца 2025-го до весны 2026 года среди новобранцев полка произошло по меньшей мере 26 небоевых смертей.

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