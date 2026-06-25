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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1336
Время на прочтение
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Насилие в штурмовом полку "Скеля": командира отстранили — что дальше

Командира полка «Скеля» Юрия Гаркавого отстранили от должности из-за расследования возможных нарушений прав бойцов.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Юрий Гаркавый

Юрий Гаркавый / © Instagram

Командира 425-го отдельного штурмового полка «Скеля» подполковника Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей.

Об этом сообщил спикер 425-го Отдельного штурмового полка «Скеля» Алексей Братущак в комментарии для «Суспільного».

Юрия Гаркавого отстранили — что известно

Сообщается, что это связано с проведением расследования возможных нарушений прав военнослужащих в этом полку.

В военной структуре решают вопрос о том, кто именно будет исполнять обязанности командира полка на период проведения проверки.

Скандал вокруг «Скелі» — последние новости

Напомним, 24 июня стало известно, что Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека начинает проверку информации о возможных серьезных нарушениях прав военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку «Скеля».

Офис военного омбудсмана Украины вместе с Военной службой правопорядка в июне 2025 года идентифицировал группу инструкторов, которые организовывали издевательства в 425-м ОШП «Скеля».

Кроме этого, по данным журналистов, с конца 2025-го до весны 2026 года среди новобранцев полка произошло по меньшей мере 26 небоевых смертей.

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Дата публикации
Количество просмотров
1336
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