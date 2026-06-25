Русские зверства в Мали: военные казнили гражданских и оставили ужасное нацистское "послание"

Российские наемники / Иллюстративный фото / © скриншот с видео

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Во вторник, 23 июня 2026 года, на севере Малые патруль местной армии совместно с российскими наемниками из «Африканского корпуса» казнил четырех безоружных гражданских лиц. Жертвами стали два туарега и два представителя народа сонгай, которые были обычными скотоводами и не имели никаких связей с вооруженными группировками. Чтобы запугать местное население, после убийства военные расчленили одно из тел и сложили из отрубленных конечностей нацистскую свастику вокруг отсеченной головы.

Об этих военных преступлениях со ссылкой на показания местных жителей и правозащитников сообщает "Международное французское радио" (RFI).

Акт экстремального варварства

Местные жители в районе Зарго обнаружили два тела после того, как мимо них проехал военный конвой. Еще в трех километрах оттуда, близ Абакоиры, в результате удара беспилотника того же патруля погибли двое молодых мужчин, которые ехали на мотоцикле. Хотя использование мотоциклов вне городов официально запрещено для борьбы с боевиками, местные источники настаивают, что погибшие были обычными мирными жителями, личности которых известны.

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Это ужасная сцена, это чрезвычайное варварство, ничто не может оправдать это зверство. Это противоречит интернациональному гуманитарному праву, принципам ведения войны. Когда мы обнаруживаем человека, расчлененного для того, чтобы образовать нацистский символ, это действительно шокирует», — заявил Тилла Аг Зейни, генеральный секретарь местной правозащитной организации CD-DPA.

Нацистские традиции русских наемников

«Африканский корпус» русских наемников стал прямым преемником печально известной ППК «Вагнер», которая изначально была известна своими нацистскими воззрениями. Однако такой показательный акт надругательства над телом погибшего с использованием фашистской символики в Мали фиксируется впервые. Сами же наемники, обычно активно публикующие отчеты в соцсетях, пока никак не прокомментировали это событие.

Малийская армия также проигнорировала все запросы журналистов и отказалась предоставлять официальные объяснения по поводу этой жестокой операции.

Напомним, российские наемники «Африканского корпуса», действующего под эгидой Минобороны РФ, используют те же методы, что и их предшественники из ППК «Вагнер» . В Мали они сжигают деревни и расстреливают мирных жителей. Беженцы утверждают, что россияне отбирали у мирных жителей продукты и ценности, избивали и убивали их родственников, увозили женщин.

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