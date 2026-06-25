Садовый пригрозил судом польскому Качинскому политику: что произошло

Андрей Садовый / © Сайт объединения "Самопомич"

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Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что слова польского политика Ярослава Качиньского не соответствуют действительности. Качиньский обвинил Садового в том, что тот якобы приехал на конференцию в Гданьск и не вернул деньги польской фирме. Мэр возразил это и добавил, что по ложным обвинениям может пойти в суд.

Об этом Андрей Садовый сообщил на своих официальных страницах в соцсетях.

По словам главы Львова, польский политик возмутил его якобы присутствие на URC2026 в Гданьске, однако на самом деле он находится в другом месте.

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«Есть только одна проблема — сегодня меня в Гданьске нет. Я ведь уже работаю в Дюссельдорфе, где завтра вместе с мэром города подпишем соглашение о присоединении Дюссельдорфа к сети UNBROKEN Cities», — заявил Садовый.

Он добавил, что накануне в Гданьске Львов провел отдельное мероприятие — Lviv Resilience Day, где подписали шесть новых соглашений и привлекли более 2,5 миллионов евро поддержки. Однако на официальных мероприятиях самой конференции его нет.

Также Садовый отреагировал на упреки Ярослава Качиньского в том, что Львов или мэр лично не рассчитались с польской компанией, которая должна была строить мусороперерабатывающий завод. Садовый объяснил, что контракт с подрядчиком расторгли из-за невыполнения обязательств.

«За все фактически выполненные работы компания получила более 30 млн. евро. За работы, не выполненные, Львов не платил. В этом нет ничего удивительного — именно так работают договоры. Поэтому за подобные безосновательные обвинения уже, пожалуй, пора обращаться в суд», — подчеркнул Садовый.

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В конце городской голова Львова поблагодарил польских партнеров, которые продолжают поддерживать Украину и Львов «несмотря на политический шум».

Напомним, польские волонтеры из фонда Sikorki na Ukrainie всего за три дня собрали более 500 тысяч злотых (это примерно 136 тысяч долларов). За эти деньги они выкупят старые автобусы у Кельце, чтобы передать их Виннице.

Потребность в сборе возникла из-за того, что польские депутаты отказались отдать автобусы бесплатно. Причиной стали споры из-за улицы имени Степана Бандеры в Виннице.

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