В "Дія" запустили комплексную услугу для военных и семей: что входит и как воспользоваться

Комплексная услуга для военных в "Дія"

Реклама

На портале «Дія» появилась новая услуга для военных и их семей. В частности, речь идет о совместном заявлении на оформление сразу нескольких услуг для действующих и уволенных военнослужащих.

Об этом сообщили на портале «Дія».

В «Дія» появилась новая услуга для военных: что нужно знать

На портале «Дія» запустили комплексную услугу для военнослужащих и их семей. Сервис будет работать для действующих военнослужащих, уволившихся со службы, а также для семей погибших защитниц и защитников.

Реклама

Теперь на портале «Дія» можно оформить сразу несколько государственных услуг, подав только одно заявление. По словам разработчиков, в будущем список доступных сервисов в рамках этой услуги будет расширяться.

В единое обращение военные смогут оформить предоставление следующих услуг:

статус лица с инвалидностью в результате войны или статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы;

одноразовую денежную помощь от Министерства по делам ветеранов;

социальные услуги (сопровождение, консультирование, психологическая поддержка, уход и т.д.).

Для использования сервисом необходимо авторизироваться в кабинете гражданина на портале, указать тип заявителя, выбрать необходимые пункты и заполнить онлайн-форму.

Значительная часть информации о вас подтянется автоматически. Недостающие данные нужно будет ввести вручную.

Реклама

Готовое заявление о предоставлении услуг нужно подписать с помощью Дія.Підпис или другой квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Срок обработки документов — от 30 календарных дней и может быть дольше — это зависит от количества услуг, которые вы выбрали в заявлении.

Уведомление о результате поступит на электронную почту заявителя, а также отобразится в личном кабинете на портале «Дія» в разделе Услуги — Заказанные услуги.

Правила перевода для военных 2026

Напомним, Министерство обороны Украины ввело в приложении «Армія+» автоматический перевод военнослужащих в рамках оперативного подчинения корпуса.

Реклама

Этот механизм позволил перемещение личного состава один раз в год для улучшения внутренних процессов в армии. Упрощенный порядок будет действовать исключительно при одновременном выполнении четырех условий.

Военнослужащий должен иметь звание до старшего сержанта включительно, не занимать офицерских должностей, служить в части, входящей в состав конкретного корпуса, и выбирать для перевода часть внутри этого же корпуса.

Офицерский состав и бойцы подразделений вне секторов ответственности корпусов ВСУ под действие программы пока не подпадают.

Новости партнеров