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- Украина
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В "Дія" запустили комплексную услугу для военных и семей: что входит и как воспользоваться
В «Дія» заработала новая комплексная услуга для военных и их семей, позволяющая оформлять несколько государственных сервисов одним заявлением. Система охватывает действующих и уволенных защитников, а также семьи погибших военных.
На портале «Дія» появилась новая услуга для военных и их семей. В частности, речь идет о совместном заявлении на оформление сразу нескольких услуг для действующих и уволенных военнослужащих.
Об этом сообщили на портале «Дія».
В «Дія» появилась новая услуга для военных: что нужно знать
На портале «Дія» запустили комплексную услугу для военнослужащих и их семей. Сервис будет работать для действующих военнослужащих, уволившихся со службы, а также для семей погибших защитниц и защитников.
Теперь на портале «Дія» можно оформить сразу несколько государственных услуг, подав только одно заявление. По словам разработчиков, в будущем список доступных сервисов в рамках этой услуги будет расширяться.
В единое обращение военные смогут оформить предоставление следующих услуг:
статус лица с инвалидностью в результате войны или статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы;
одноразовую денежную помощь от Министерства по делам ветеранов;
социальные услуги (сопровождение, консультирование, психологическая поддержка, уход и т.д.).
Для использования сервисом необходимо авторизироваться в кабинете гражданина на портале, указать тип заявителя, выбрать необходимые пункты и заполнить онлайн-форму.
Значительная часть информации о вас подтянется автоматически. Недостающие данные нужно будет ввести вручную.
Готовое заявление о предоставлении услуг нужно подписать с помощью Дія.Підпис или другой квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Срок обработки документов — от 30 календарных дней и может быть дольше — это зависит от количества услуг, которые вы выбрали в заявлении.
Уведомление о результате поступит на электронную почту заявителя, а также отобразится в личном кабинете на портале «Дія» в разделе Услуги — Заказанные услуги.
Правила перевода для военных 2026
Напомним, Министерство обороны Украины ввело в приложении «Армія+» автоматический перевод военнослужащих в рамках оперативного подчинения корпуса.
Этот механизм позволил перемещение личного состава один раз в год для улучшения внутренних процессов в армии. Упрощенный порядок будет действовать исключительно при одновременном выполнении четырех условий.
Военнослужащий должен иметь звание до старшего сержанта включительно, не занимать офицерских должностей, служить в части, входящей в состав конкретного корпуса, и выбирать для перевода часть внутри этого же корпуса.
Офицерский состав и бойцы подразделений вне секторов ответственности корпусов ВСУ под действие программы пока не подпадают.