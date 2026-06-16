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"Динамо" узнало соперника на старте квалификации Лиги Европы
Киевляне посоревнуются с румынской "Университатей".
Киевское "Динамо", которое накануне отправилось на тренировочный сбор в Австрию, узнало соперника в первом раунде квалификации Лиги Европы сезона-2026/27.
На старте отбора второго по престижности еврокубка подопечные Игоря Костюка сыграют с румынской "Университатей".
В прошлом сезоне "Университатя Клуж" заняла второе место в чемпионате Румынии.
Кроме "Университати", среди возможных соперников "Динамо" в 1-м квалифай-раунде Лиги Европы были "Жилина" (Словакия), "Войводина" (Сербия), "Алюминий" (Словения), "Дерри Сити" (Ирландия) и "Вестри" (Исландия).
Матчи "Динамо" против "Университати" состоятся 9 и 16 июля. Согласно регламенту, первый поединок будет для "бело-синих" номинально домашним, а ответная игра — выездной.
Отметим, что в новом сезоне свои номинально домашние матчи в еврокубках "Динамо" проведет на "Арене Люблин" в Люблине.
Напомним, в сезоне-2025/26 "Динамо" заняло четвертое место в УПЛ, установив клубный антирекорд по количеству пропущенных мячей — 36.
Также "Динамо" стало обладателем Кубка Украины, благодаря чему и квалифицировалось в первый квалифай-раунд Лиги Европы.