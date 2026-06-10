"Понял, что я не нужен": Караваев объяснил, почему перешел из "Динамо" в "Шахтер"

Александр Караваев / © ФК Динамо Киев

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Правый защитник Александр Караваев прокомментировал свой трансфер из киевского "Динамо" в донецкий "Шахтер".

"На меня вышел "Шахтер" с предложением — и я сразу сообщил "Динамо". И тогда "горняки" также обратились в "Динамо".

Потом я сказал лично и открыто руководству, что есть вот такое приглашение именно на два года от "Шахтера". Что они видят меня в команде, и я их могу усилить. И после этого "Динамо" сообщило, что меня подпишут на сборах на один год, но предложение о продлении прозвучало только в мае.

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И когда мы поехали на сборы, а потом начался чемпионат, то я увидел, что я уже третий на своей позиции. И для себя сделал вывод, что тренерский штаб на меня не рассчитывает. Это было видно, я ведь не сыграл в первых 5 или 6 матчах чемпионата. Только один раз с "Полесьем", и то вынужденно слева в защите.

Да, я могу сыграть на любой позиции, если этого требует ситуация. Но здесь было другое. Мне никто ничего не говорил — что от меня требуют, на какой позиции я должен приносить пользу. Как, например, это было при том же мистере Луческу. Он со мной почти каждый день разговаривал и говорил, что от меня нужно, хотя я не играл. Но он постоянно приходил и говорил, что я ему нужен как игрок, который выходит на замену и делает результат.

Я его услышал, потому что это главный тренер. Это его такие цель и видение команды, и ты не можешь с этим спорить. Здесь я тоже ни разу не спорил, почему не играю. Не был недоволен, ни разу это не говорил, потому что я профессиональный игрок.

Я выполняю свою работу каждый день — выхожу на каждую тренировку, готовлюсь на каждую игру и просто жду своего шанса. Но для меня, как для опытного футболиста, показателем стало то, что не было общения и не было каких-либо целей от меня, как игрока, который я могу дать для команды", — сказал Караваев в эксклюзивном интервью Tribuna.com.

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Также 34-летний украинский футболист рассказал, обсуждал ли свой переход к "горнякам" с главным тренером "бело-синих" Игорем Костюком.

"Нет, разговоров не было. Все просто могут посмотреть на эти полгода, начиная со сборов и заканчивая последним матчем чемпионата Украины: сколько времени, на каких позициях и когда я сыграл, после каких ситуаций, которые были в команде.

Я начал играть уже в мае в важных матчах, когда произошли события с игроками, которые также играют на моей позиции. А с главным тренером у меня не было ни одного разговора до мая. Не знаю, почему так.

Когда начали выходить новости о "Шахтере", то начались разговоры, и я сказал, что принял решение и не буду продлевать контракт с "Динамо". Тогда со мной уже начал разговаривать главный тренер, но я ему сообщил, что принял такое решение, потому что со мной не было диалога — я не играл и понял, что я не нужен. Не хочется вдаваться в детали, но факт есть факт", — сказал Караваев.

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Отметим, что Караваев присоединился к "Шахтеру" в статусе свободного агента и подписал контракт с "оранжево-черными" до 30 июня 2028 года.

Для него это возвращение в донецкий клуб — Александр является воспитанником академии "горняков", но за основную команду так и не провел ни одного официального матча.

Последние семь сезонов Караваев выступал за "Динамо", провел 217 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 26 результативных передач.

Вместе с киевлянами он завоевал семь трофеев: 2 чемпионских титула, 3 Кубка и 2 Суперкубка Украины.

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В прошлом сезоне Караваев провел за "Динамо" 33 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" объявил о трансфере автора исторического покера в ворота "Динамо".

Также мы рассказывали, что футболист "Шахтера" и сборной Украины перешел в чемпионат Германии.

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