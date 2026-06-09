"Левый Берег" обыграл "Александрию" и завоевал путевку в УПЛ

"Левый Берег" / facebook.com/fclbkyiv

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"Левый Берег" обыграл "Александрию" в ответном матче плей-офф за место в украинской Премьер-лиге (УПЛ) в сезоне-2026/27. Поединок на "Арене Левый Берег" в Киевской области завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече столичная команда забила на 45-й минуте — ворота своего бывшего клуба поразил Евгений Банада, который выступал за "Александрию" с 2011 по 2021 год.

Поскольку в первом поединке "Александрия" и "Левый Берег" сыграли вничью (1:1), то победителем двухматчевого противостояния стали киевляне — 2:1.

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Таким образом, "Левый Берег" завоевал путевку в УПЛ на следующий сезон, а "Александрия" проведет следующую кампанию в Первой лиге.

Обзор матча "Левый Берег" — "Александрия"

Будет добавлен в скором времени.

Отметим, что в сезоне-2025/26 "Александрия" заняла 15-е место в УПЛ, но избежала прямого вылета, заменив в плей-офф "Рух", который отказался от участия в переходных матчах. "Левый Берег" финишировал третьим в Первой лиге.

За еще одно место в элитном дивизионе посоревнуются "Кудровка" (13-я позиция в УПЛ) и "Агробизнес", который стал четвертым в Первой лиге. В первом матче команды не определили сильнейшего (0:0), ответный поединок состоится 9 июня, начало — в 18:00.

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По итогам сезона-2025/26 из элиты напрямую вылетели "Полтава" (последнее место в таблице УПЛ) и "Рух" (14-я позиция). Их заменят черновицкая "Буковина" и одесский "Черноморец", которые заняли первое и второе места в Первой лиге соответственно.

Ранее сообщалось, что "Динамо" одержало волевую победу над "Кудровкой", но осталось без медалей УПЛ.

Также мы рассказывали, что "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

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