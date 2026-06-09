"Лівий Берег" обіграв "Олександрію" та здобув путівку до УПЛ

"Лівий Берег" / facebook.com/fclbkyiv

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"Лівий Берег" обіграв "Олександрію" в матчі-відповіді плейоф за місце в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) у сезоні-2026/27. Поєдинок на "Арені Лівий Берег" у Київській області завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі столична команда забила на 45-й хвилині — ворота свого колишнього клубу вразив Євген Банада, який виступав за "Олександрію" від 2011 до 2021 року.

Оскільки у першому поєдинку "Олександрія" та "Лівий Берег" зіграли внічию (1:1), то переможцем двоматчевого протистояння стали кияни — 2:1.

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Таким чином, "Лівий Берег" здобув путівку до УПЛ на наступний сезон, а "Олександрія" проведе наступну кампанію в Першій лізі.

Огляд матчу "Лівий Берег" — "Олександрія"

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що у сезоні-2025/26 "Олександрія" посіла 15-те місце в УПЛ, але уникла прямого вильоту, замінивши в плейоф "Рух", який відмовився від участі в перехідних матчах. "Лівий Берег" фінішував третім у Першій лізі.

За ще одне місце в елітному дивізіоні позмагаються "Кудрівка" (13-та позиція в УПЛ) та "Агробізнес", який став четвертим у Першій лізі. У першому матчі команди не визначили сильнішого (0:0), поєдинок-відповідь відбудеться 9 червня, початок — о 18:00.

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За підсумками сезону-2025/26 з еліти напряму вилетіли "Полтава" (останнє місце в таблиці УПЛ) та "Рух" (14-та позиція). Їх замінять чернівецька "Буковина" та одеський "Чорноморець", які посіли перше та друге місця в Першій лізі відповідно.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Кудрівкою", але залишилося без медалей УПЛ.

Також ми розповідали, що "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

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