ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
385
Час на прочитання
2 хв

"Лівий Берег" обіграв "Олександрію" та здобув путівку до УПЛ

Столична команда вийшла до елітного дивізіону, а олександрійці вилетіли до Першої ліги.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
"Лівий Берег"

"Лівий Берег" / facebook.com/fclbkyiv

"Лівий Берег" обіграв "Олександрію" в матчі-відповіді плейоф за місце в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) у сезоні-2026/27. Поєдинок на "Арені Лівий Берег" у Київській області завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цій зустрічі столична команда забила на 45-й хвилині — ворота свого колишнього клубу вразив Євген Банада, який виступав за "Олександрію" від 2011 до 2021 року.

Оскільки у першому поєдинку "Олександрія" та "Лівий Берег" зіграли внічию (1:1), то переможцем двоматчевого протистояння стали кияни — 2:1.

Таким чином, "Лівий Берег" здобув путівку до УПЛ на наступний сезон, а "Олександрія" проведе наступну кампанію в Першій лізі.

Огляд матчу "Лівий Берег" — "Олександрія"

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що у сезоні-2025/26 "Олександрія" посіла 15-те місце в УПЛ, але уникла прямого вильоту, замінивши в плейоф "Рух", який відмовився від участі в перехідних матчах. "Лівий Берег" фінішував третім у Першій лізі.

За ще одне місце в елітному дивізіоні позмагаються "Кудрівка" (13-та позиція в УПЛ) та "Агробізнес", який став четвертим у Першій лізі. У першому матчі команди не визначили сильнішого (0:0), поєдинок-відповідь відбудеться 9 червня, початок — о 18:00.

За підсумками сезону-2025/26 з еліти напряму вилетіли "Полтава" (останнє місце в таблиці УПЛ) та "Рух" (14-та позиція). Їх замінять чернівецька "Буковина" та одеський "Чорноморець", які посіли перше та друге місця в Першій лізі відповідно.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Кудрівкою", але залишилося без медалей УПЛ.

Також ми розповідали, що "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
385
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie