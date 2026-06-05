"Олександрія" та "Лівий Берег" зіграли внічию в першому матчі плейоф за місце в УПЛ

"Олександрія" — "Лівий Берег" / facebook.com/fcolexandriya

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"Олександрія" та "Лівий Берег" зіграли внічию в першому матчі плейоф за місце в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) у сезоні-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм зустрічі був за господарями поля — на 21-й хвилині рахунок у протистоянні відкрив мавританський форвард Папа Ндіага Яде.

Після перерви кияни відігралися — на 52-й хвилині точного удару завдав вихованець "Динамо" Вікентій Волошин.

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На 78-й хвилині матч було призупинено через повітряну тривогу та загрозу удару з боку російських окупантів. Після відновлення гри команди голів не забивали.

Огляд матчу "Олександрія" — "Лівий Берег"

Буде додано незабаром.

Поєдинок-відповідь між командами відбудеться у вівторок, 9 червня. Початок — о 15:30. Переможець двоматчевої дуелі проведе наступний сезон в УПЛ.

Зазначимо, що цього сезону "Олександрія" посіла 15-те місце в УПЛ, але уникла прямого вильоту, замінивши в плейоф "Рух", який відмовився від участі в перехідних матчах. "Лівий Берег" фінішував третім у Першій лізі.

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За ще одне місце в елітному дивізіоні позмагаються "Кудрівка" (13-та позиція в УПЛ) та "Агробізнес", який став четвертим у Першій лізі.

За підсумками сезону-2025/26 з еліти напряму вилетіли "Полтава" (останнє місце в таблиці УПЛ) та "Рух" (14-та позиція). Їх замінять чернівецька "Буковина" та одеський "Чорноморець", які посіли перше та друге місця в Першій лізі відповідно.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Кудрівкою", але залишилося без медалей УПЛ.

Також ми розповідали, що "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

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