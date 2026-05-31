Ярмоленко побив рекорд Шевченка, який тримався від Євро-2012

Андрій Ярмоленко / © УАФ

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко, який нещодавно подовжив контракт із київським "Динамо", став найстаршим автором голу в історії національної команди.

31 травня Ярмоленко відзначився голом у товариському матчі з Польщею, на 44-й хвилині замкнувши простріл Віктора Циганкова з лівого флангу.

Ярмоленко забив полякам у віці 36 років і 220 днів. Він побив рекорд чинного президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка, який забивав у ворота Швеції на Євро-2012, коли йому було 35 років і 256 днів.

Також Ярмоленко впритул наблизився до рекорду Шевченка за голами за збірну України. Наразі на його рахунку 47 м'ячів за національну команду й лише один точний удар відділяє його від Шевченка, який забив 48 голів у футболці "синьо-жовтих".

Зазначимо, що збірна України у Вроцлаві перемогла поляків з рахунком 2:0. Крім Ярмоленка, за "синьо-жовтих" забив Роман Яремчук.

Цей поєдинок став першим для італійського фахівця Андреа Мальдери на посаді головного тренера збірної України.

Наступний товариський матч збірна України проведе у неділю, 7 червня, з Данією. Гра відбудеться в данському місті Оденсе. Початок — о 19:30 за київським часом.

