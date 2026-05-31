У районі Криму зафіксували землетрус: що відомо про силу поштовхів

Крим (ілюстративне фото)

31 травня 2026 року в районі Криму зафіксували землетрус магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Епіцентр землетрусу знаходиться у Чорному морі (15 км до узбережжя Криму), на глибині 10 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних.

Землетруси в Україні — останні новини

Нагадаємо, останній раз землетрус в Україні зафіксували 17 травня, який стався у Полтавській області. Підземні поштовхи були майже не відчутними і не мали наслідків.

28 березня в межах Мачухівської територіальної громади на Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,2. Тоді епіцентр розташовувався у на глибині близько 8 кілометрів. Поштовхи теж класифікували як слабкі та ледве відчутні.

У травні двічі фіксували землетрус на Закарпатті. 8 травня стався землетрус магнітудою 2,0 бала. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поблизу міста Виноградів на глибині 3 кілометри.

У ніч проти 12 травня у Хустському районі Закарпатській області зафіксували землетрус магнітудою 1,7 бала.

