Українка жила в Америці, але повернулася до села: що вплинуло на її рішення

Прожила у США понад три роки і повернулася в українське село. Українка Тетяна розповіла про складні внутрішні запитання та рішення знову кардинально змінити своє життя.

Руслана Сивак
Тетяна

Тетяна / © соцмережі

Українка Тетяна прожила в Америці три з половиною роки, але цієї весни повернулася і оселилася в українському селі. Дівчина каже, що довго думала про це і розбиралася у власних почуттях, перш ніж зважитися на переїзд.

Власною історією дівчина поділилася у соцмережі Instagram на своїй сторінці tetiana_hrybkova.

Чому дівчина повернулась до України

За словами Тетяни, тема еміграції та повернення додому є дуже актуальною та болючою для багатьох людей, оскільки це серйозний крок, який повністю змінює життя. Вона зазначила, що в певний момент відчула внутрішні зміни та почала аналізувати свій стан.

«Які питання я почала собі задавати, щоб зрозуміти, що хочу покинути США і повернутися до України? Побачивши кількість повідомлень на тему переїзду, я зрозуміла, наскільки це болюча тема для багатьох людей. Бо це серйозний крок і життя після нього не буде таким, як раніше», — розповіла дівчина.

Питання, які змінили життя

Для прийняття остаточного рішення українка почала ставити собі питання про майбутнє, професійну діяльність та емоційний стан, а також чесно на них відповідати.

«Чи хочу я так прожити ще наступні 5 років? Чи я справді тут живу чи я просто звикла до цього життя? Я справді люблю те, чим займаюся? Чи я стала ближчою до себе за ці роки? Чи навпаки загубила себе? Що має змінитися, щоб я захотіла залишитися в США? Я залишаюся тут через бажання чи через страх, що моє життя кардинально зміниться? Що я відчуваю, коли думаю про повернення додому і що я відчуваю, коли думаю про те, що залишаюся?» — поділилася Тетяна.

Дівчина додала, що частина цих запитань стосувалася її особистого життя. Вона резюмувала, що після щирих відповідей перед самою собою вже не змогла вдавати, ніби все гаразд, і зрозуміла необхідність змін. На думку Тетяни, внутрішній голос інколи знає правильну відповідь раніше, ніж людина виявляється готовою її прийняти.

