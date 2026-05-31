МАГАТЕ вимагає від Росії негайного доступу до окупованої ЗАЕС

Після провокації росіян МАГАТЕ хоче отримати доступ до станції для огляду та оцінки наслідків.

Ігор Бережанський
Дим на ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про інцидент на Запорізькій атомній електростанції, де, за попередніми даними, безпілотник нібито влучив у будівлю турбінного відділення, спричинивши пошкодження зовнішньої стіни.

Про це написав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у соцмережі X.

Він висловив серйозне занепокоєння через цей інцидент, наголосивши, що подібні атаки ставлять під загрозу дотримання семи базових принципів ядерної безпеки під час збройного конфлікту, а також п’яти ключових принципів захисту Запорізької АЕС, які передбачають повну заборону будь-яких атак по об’єкту.

У МАГАТЕ підкреслюють, що будь-які атаки на ядерні об’єкти є надзвичайно небезпечними та можуть мати катастрофічні наслідки. За словами Гроссі, цей інцидент фактично є «грою з вогнем».

Місія агентства на Запорізькій АЕС уже звернулася із запитом про доступ до пошкодженої будівлі для огляду та оцінки наслідків.

У МАГАТЕ уточнюють, що це може бути перший випадок удару безпілотника безпосередньо в межах периметра станції з квітня 2024 року. Організація продовжить оновлювати інформацію після отримання додаткових даних від своєї місії.

Раніше повідомлялося, що очільник «Росатома» Олексій Ліхачов звинуватив Україну в нібито атаці безпілотника на машинний зал шостого енергоблоку ЗАЕС.

Ми раніше інформували, що РФ здійснила чергову інформаційну та військову провокацію навколо окупованої Запорізької АЕС.

