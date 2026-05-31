МАГАТЭ требует от России немедленного доступа к оккупированной ЗАЭС

Оккупированная ЗАЭС

Реклама

Международное агентство по атомной энергии сообщило об инциденте на Запорожской атомной электростанции, где, по предварительным данным, беспилотник якобы попал в здание турбинного отделения, нанеся повреждение внешней стены.

Об этом написал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети X.

Он выразил серьезную обеспокоенность этим инцидентом, подчеркнув, что подобные атаки ставят под угрозу соблюдение семи базовых принципов ядерной безопасности во время вооруженного конфликта, а также пяти ключевых принципов защиты Запорожской АЭС, предусматривающих полный запрет любых атак по объекту.

Реклама

В МАГАТЭ подчеркивают, что любые атаки на ядерные объекты чрезвычайно опасны и могут иметь катастрофические последствия. По словам Гросси, этот инцидент фактически является «игрой с огнем».

Миссия агентства на Запорожской АЭС уже обратилась с запросом о доступе к поврежденному зданию для осмотра и оценки последствий.

В МАГАТЭ уточняют, что это может быть первый случай удара беспилотника непосредственно в пределах периметра станции с апреля 2024 года. Организация продолжит обновлять информацию после получения дополнительных данных от своей миссии.

Ранее сообщалось, что глава «Росатома» Алексей Лихачев обвинил Украину в якобы атаке беспилотника на машинный зал шестого энергоблока ЗАЭС.

Реклама

Мы ранее информировали, что РФ совершила очередную информационную и военную провокацию вокруг оккупированной Запорожской АЭС.

Новости партнеров