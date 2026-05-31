Мобилизация в Украине по-новому: в Раде назвали главные изменения

В парламенте обсуждают новые изменения к мобилизации в Украине / © ТСН

Реклама

В Украине идет мобилизация и после ряда обсуждений в Верховной Раде этого процесса стало известно о том, какие изменения могут появиться.

Некоторые подробности в комментарии для ТСН.ua рассказал народный депутат Георгий Мазурашу.

По его словам, недавно в парламенте состоялась встреча с министром обороны Михаилом Федоровым, некоторые из ее нюансов пока закрыты для общественности, о некоторых Мазурашу говорит, что может их озвучить.

Реклама

Например, как известно, ряд парламентариев сообщают, что изменения в мобилизации возможны уже через две недели, другие предполагают, что они, изменения, произойдут не раньше второй половины июля.

«Кое-что по срокам озвучивал и министр на встречах с народными депутатами. Некоторые предложения планируются ими (командой минобороны — Ред.) представить до конца июня», — уточняет Мазурашу.

И добавляет: «То, что рассказывал министр, я это считаю достаточно обнадеживающим. Я увидел признаки того, что может произойти серьезное изменение акцента от принуждения к мотивации. Это было бы очень перспективно в нашем противостоянии российской агрессии. В публичной плоскости я сообщил о том, что средняя зарплата пехотинца может достигать 300 тыс. грн. Это позволило иметь лучшую основу для привлечения качественных иностранных бойцов. Конечно, специальные службы должны тщательно проверять таких людей, но очевидно, что гораздо лучше выглядит перспектива привлечения на мотивационных началах иностранцев для участия в сопротивлении российской агрессии».

Кроме этого, Мазурашу добавляет, что попросил министра обороны о том, «чтобы он дал сигнал подчиненным структурам не блокировать призыв мужчин возрастом 60+, которые просятся защищать Украину».

Реклама

«Изменения приняты, есть люди, которые рвутся защищать Украину, есть представления от военных подразделений, которые готовы их принять, письменно это подтверждают, но вместе с тем возникают преграды», — уточняет Мазурашу.

И отмечает, выражая собственное мнение: «Насколько я понимаю, если удастся реализовать то, что, как я воспринимаю, анонсирует предварительно министр Федоров, то ужас, который народ называет «бусификацией» — он будет прекращен и перейдут к другим методам оповещения. Граждане Украины не против того, чтобы их оповещали, — люди ужасаются применению силы. Это выглядит критически неприемлемым, тем более что мы акцентируем на том, что украинцы — это свободолюбивый народ».

Мобилизация в Украине: откуда могут позвать иностранцев

«Возможность привлекать иностранцев есть. По определенным причинам, возможно, были бы эффективны представители порабощенных кавказских народов. С некоторыми из них я общаюсь, у них большое желание участвовать в борьбе против российских агрессоров», — предполагает Мазурашу и добавляет, что, конечно, существуют в этом и определенные риски.

«Если говорить об анонсированных суммах в 300 тысяч гривен, то на этих мотивационных началах можно легче привлечь. Будут учитываться опыт, знания, ведь есть и бывшие военные, имеющие навыки. Например, мне собственными каналами поступали сигналы о желающих, например, из Африки. На самом деле те люди, которые потенциально могут присоединиться — они сами ищут такую возможность. Важно, чтобы спрос и предложение быстрее встречались. Считаю, что есть немалое количество иностранцев, желающих воевать против агрессора, есть идейные люди», — говорит Мазурашу.

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о новых правилах мобилизации с 1 июня. В Министерстве обороны анонсируют обновление сервиса «Резерв+». Представить новые функции приложения обещают уже в начале июня.

Новости партнеров