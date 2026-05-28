Мобилизация в Украине может претерпеть изменения уже в июне / © ТСН

Реклама

В Украине продолжается мобилизация и, как рассказали в комментарии для ТСН.ua несколько депутатов Верховной Рады, ориентировочно через два месяца чиновники настроены презентовать новые изменения, которые коснутся ТЦК и тех мужчин, которые нарушают мобилизационное законодательство.

«Реформирование системы призыва — это будет отдельный этап изменений. Это произойдет позже, ориентировочно — через два месяца», — сообщила в комментарии для ТСН.ua представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.

В свою очередь, по данным наших источников в парламенте, например, сейчас на слуху есть метод поиска нарушителей с помощью налогового номера.

Реклама

«Но пока конкретных дискуссий в парламенте по этому поводу не было. Впрочем, есть вероятность того, что с помощью этого кода будут искать тех, кто уже имеет административное нарушение и неуплаченный штраф. В то же время отмечу, что пока, по состоянию на сегодняшний день, ни одно из предложений касательно нарушителей и новых средств воздействия на них не поднималось. Существует вероятность того, что эти предложения будут обсуждаться в августе. Вероятно, речь будет идти о реформировании ТЦК, работе с нарушителями мобилизационного законодательства», — говорит в комментарии для ТСН.ua еще один из парламентариев.

По его субъективному мнению, есть признаки того, что все же сейчас поиск решения в рамках реформы ТЦК для того, как сделать процесс оповещения в общественных местах менее конфликтным.

«При этом не исключается, что тогда наказание могут усилить, могут усилить ответственность, например, для той категории мужчин, которые получили повестку, но не явились по вызову», — говорит наш источник в Верховной Раде.

По его словам, не исключено, что также может быть пересмотрено бронирование.

Реклама

В то же время единого мнения в парламенте относительно того, когда именно мобилизация в Украине существеннj измененится — нет. Часть депутатов предполагает, что речь идет о середине июня, другие считают, что это произойдет не раньше второй половины июля или в начале августа.

Однако при этом в парламенте отмечают, что любые предложения будут нуждаться в том, чтобы за них либо проголосовала Рада, либо изменения будут прописаны в соответствующих правительственных постановлениях.

Напомним, ранее сообщалось о том, когда ТЦК имеет право проверять документы. Офицер Винницкого ТЦК Максим Лещук подробно рассказал, в каких шести локациях могут остановить для проверки документов, кто входит в группы оповещения и что грозит военнообязанным в случае выявления несоответствий в госреестре.

Новости партнеров