Когда ТЦК имеет право проверять документы: назвали шесть мест, где будут искать нарушителей

Мобилизация, проверка документов

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В этот период, как и в мирные времена, военнообязанные граждане должны соблюдать определенные правила военного учета.

Офицер Винницкого областного ТЦК и СП подполковник Максим Лещук сообщил, где могут проверять военно-учетные документы и что происходит в случае несоответствия данных. Об этом он рассказал «Суспільному».

Лещук отметил, что проверка военно-учетных документов может проводиться:

по месту жительства;

на работе;

в общественных местах;

в общественных зданиях;

на блокпостах;

в пунктах пересечения государственной границы.

Подполковник добавил, что по месту жительства в процесс оповещения могут привлекаться представители органов местного самоуправления.

Лещук подчеркнул, что в группы оповещения могут входить:

представители ТЦК;

работники полиции;

представители районных администраций;

представители местного самоуправления.

По его словам, во время проверки выясняют, состоит ли человек на военном учете и соответствуют ли его данные информации из реестра.

«Если оказывается, что лицо имеет статус нарушителя правил военного учета или выявляется несоответствие его учетных данных в бумажном документе (ведь в электронном они, в принципе, должны быть уже уточнены и синхронизированы с реестром, который мы видим у себя), то это является основанием для вручения повестки и сопровождения гражданина к территории».

Представитель ТЦК добавил, что в случае обнаружения разногласий между документами и данными реестра, человек может вручить повестку для уточнения военно-учетных данных.

«Повестки могут вручаться для прибытия в ТЦК с целью взятия на военный учет, уточнения военно-учетных данных, прохождения медицинского осмотра или призыва на военную службу. Это все разные виды повесток, имеющих разную цель. Такая ситуация возникает, например, если данные в бумажных документах не соответствуют информации в реестре», — резюмировал он.

