Эксперт назвала фразу, которая мгновенно отталкивает мужчин

Австралийская консультантка по отношениям Луан Уорд вызвала оживленную дискуссию, заявив, что есть фраза, которую многие женщины произносят неосознанно, но она мгновенно заставляет мужчин эмоционально отстраняться.

Об этом пишет Daily Mail.

В чем главный «триггер»

По словам эксперта, фраза «нам нужно поговорить» вызывает у многих мужчин мгновенную панику, даже если сам разговор должен быть совершенно невинным.

«Вам это кажется обычным общением. Ему же кажется, что вот-вот произойдет что-нибудь ужасное. Как только он это слышит, он готовится к нападению», — объяснила Луанн Уорд.

Почему возникает такая реакция

Эксперт выделила четыре основные причины:

Мгновенные тревожные сигналы — мужчина сразу думает, что что-то не так и причиной именно он.

Неопределенность — без контекста мозг мужчины сразу предполагает самое плохое.

Враждебная атмосфера — фраза создает ощущение, будто человека вызывали в суд.

Прошлый опыт — если раньше серьезные разговоры начинались именно так, то мозг закрепляет фразу как угрозу.

Луанн советует заменить эту фразу более мягкой и понятной, например: «Эй, когда у тебя будет пять минут, могу я кое-что с тобой обсудить? Ничего особенного».

Подобный подход, по ее мнению, значительно снижает уровень тревоги и помогает конструктивно провести разговор.

Совет эксперта быстро набрал популярность. Многие люди обоих полов признали, что фраза «нам нужно поговорить» действительно вызывает напряжение, независимо от пола.

Напомним, комплименты способны не только радовать, но и отравлять отношения. Казалось бы, теплые слова должны укреплять любовь и доверие, но некоторые из них лишь создают иллюзию заботы, скрывая манипуляцию или давление.

Некоторые фразы могут стать формой скрытого контроля, если за ними стоит искаженное ожидание или страх. Похвала — это не всегда о любви, иногда это сигнал: «Мне выгодно, чтобы ты оставался именно таким».

