2 комплимента, незаметно разрушающие отношения: никогда не говорите их своему партнеру

Какие комплименты нельзя говорить своему партнеру / © www.freepik.com/free-photo

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Комплименты способны не только радовать, но отравлять отношения. Казалось бы, теплые слова должны укреплять любовь и доверие, но некоторые из них лишь создают иллюзию заботы, скрывая манипуляцию или давление.

Американский психолог Марк Треверс объясняет, что некоторые фразы могут стать формой скрытого контроля, если за ними стоит искаженное ожидание или страх. Похвала это не всегда о любви, иногда сигнал: «Мне выгодно, чтобы ты оставался именно таким». Об этом пишет издание Daily Mail.

Какие комплименты не стоит говорить своему партнеру

«Ты всегда такой/та спокойный (а)». На первый взгляд это мягкое увлечение внутренней гармонией партнера. Но на самом деле подобная фраза может быть неосознанным одобрением эмоциональной закрытости. Вместо поддержания искренности и откровенности, косвенное требование приглушать эмоции, не показывать боль, гнев или печаль. Партнер начинает думать: «Меня любят только тогда, когда я молчу и удобен». Это постепенно разрушает доверие, потому что человек боится быть настоящим. В результате возникает эмоциональное отдаление, даже если снаружи все спокойно и хорошо.

«Ты — единственный (а), с кем я могу говорить откровенно». Эта фраза, как предупреждают психологи, может являться сигналом тревожной зависимости. Такое «признание» фактически перекладывает всю эмоциональную ответственность на партнера, делая его единственным источником поддержки. В здоровых отношениях важно иметь разные опоры — друзей, семью, психолога. Если партнер становится единственной точкой разгрузки, это истощает, формирует чувство вины и эмоциональное выгорание. В таком случае со временем даже самый крепкий союз может не выдержать этой нагрузки.