Польша планирует отменить безвиз: граждан каких стран это касается

Граница Польши / © Associated Press

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В Польше планируют восстановить визовый режим со странами, граждане которых чаще всего нарушают закон и совершают преступления.

Об этом сообщает портал In Poland со ссылкой на заявление заместителя министра внутренних дел Польши Чеслава Мрочека.

По его словам, перечень стран, граждане которых представляют наибольшую угрозу, уже формируется.

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Прежде всего рассматривается возможность распространения полной визовой обязанности на граждан Грузии, Армении, Венесуэлы и Колумбии.

Это обусловлено тем, что в Польше, а в частности в Варшаве, стали активными так называемые «грузинские банды». Граждане Армении также занимают высокие позиции в статистике преступности.

Венесуэла и Колумбия попали в перечень как страны, где большое влияние имеет Россия. В частности, недавно был задержан гражданин Колумбии, который, по данным Агентства внутренней безопасности, в прошлом году поджег два строительных склада в Варшаве и Радоме.

Польша не может самостоятельно ввести визы для всех путешественников из указанных стран, поэтому готовит заявку для стран Шенгенской зоны.

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Напомним, еще в феврале 2025 года премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к руководителям МВД и Минюста с просьбой представить быстрый план немедленного реагирования на организованную преступность со стороны иностранцев.