Польша депортирует мигрантов: что говорят об украинцах

В Польше будут депортировать мигрантов, которые будут грубо нарушать закон.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что обратился к руководителям МВД и Минюста представить скорый план немедленного реагирования на организованную преступность, совершенную иностранцами, сообщает PAP.

Он добавил, что каждого, кто грубо нарушит закон, депортируют из Польши.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции 7 февраля в Центре европейской солидарности в Гданьске с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

На конференции его спрашивали о миграционном пакте.

Отвечая на вопрос, он затронул тему преступности среди мигрантов и заявил, что уже принял решение по этому поводу.

"Я попросил министра внутренних дел и министра юстиции разработать быстрый план немедленной реакции на организованную и агрессивную преступность, совершенную иностранцами. Каждый, кто посетит Польшу, воспользуется нашим гостеприимством и грубо нарушит закон, будет депортирован из Польши", – сказал глава правительства.

Туск подчеркнул, что "в ближайшие дни эти решения будут иметь практическое измерение".

В частности, он также отметил, что принятый документ (миграционный пакт) содержит множество положений, которые "с точки зрения южных стран будут способствовать защите Европейского Союза и этих стран от нелегальной миграции".

"Польша не примет каких-либо тяжестей, связанных с механизмом переселения (которые могут возникнуть вследствие некоторых положений миграционного пакта – ред. )", – заявил Туск.

Премьер-министр подчеркнул, что Польша находится в особой ситуации. В этом контексте он упомянул о наплыве мигрантов на польскую границу с Беларусью, инспирированный Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.

Он добавил, что весомым аргументом является то, что "Польша открыла свои границы и сердца для двух миллионов беженцев из Украины".

"Если кто-то в Европе думает, что Польша должна взять на себя другие бремени, кто бы это ни говорил, я скажу, что Польша этого не сделает. И все, точка", сказал премьер.

Напомним, ранее Туск призвал страны ЕС увеличить расходы на оборону.

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