Польща депортує мігрантів: що кажуть про українців

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що звернувся до керівників МВС та Мін'юсту з проханням представити швидкий план негайного реагування на організовану злочинність, вчинену іноземцями, повідомляє PAP.

Він додав, що кожного, хто брутально порушить закон, депортують з Польщі.

Таку заяву він зробив під час пресконференції 7 лютого в Центрі європейської солідарності в Гданську з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

На конференції його запитали про міграційний пакт.

Відповідаючи на запитання, він порушив тему злочинності серед мігрантів і заявив, що вже ухвалив рішення з цього приводу.

"Я попросив міністра внутрішніх справ та міністра юстиції розробити швидкий план негайної реакції на організовану й агресивну злочинність, вчинену іноземцями. Кожен, хто відвідає Польщу, скористається нашою гостинністю і брутально порушить закон, буде депортований з Польщі", – сказав голова уряду.

Туск підкреслив, що "найближчими днями ці рішення матимуть практичний вимір".

Зокрема, він також зазначив, що ухвалений документ (міграційний пакт) містить багато положень, які "з погляду південних країн сприятимуть захисту Європейського Союзу і цих країн від нелегальної міграції".

"Польща не прийме будь-яких тягарів, пов’язаних з механізмом переселення (які можуть виникнути внаслідок деяких положень міграційного пакту – ред.)", – заявив Туск.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Польща перебуває в особливій ситуації. В цьому контексті він згадав про наплив мігрантів до польського кордону з Білоруссю, інспірований Олександром Лукашенком і Володимиром Путіним.

Він додав, що вагомим аргументом є те, що "Польща відкрила свої кордони та серця для двох мільйонів біженців з України".

"Якщо хтось у Європі думає, що Польща має взяти на себе інші тягарі, хто б це не казав, я скажу, що Польща цього не зробить. І все, крапка", – сказав прем'єр.

Нагадаємо, раніше Туск закликав країни ЄС збільшити витрати на оборону.

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