У Польщі стався конфлікт через житло для українців

У польському місті Колюшки розгорівся конфлікт через плани місцевого підприємця звести контейнерне селище для працівників із України та Азербайджану.

Про це повідомило видання inPoland.

Підприємець, що займається птахівництвом, планує звести 12 контейнерних будинків, з’єднаних коридором. Цей компактний житловий комплекс хочуть розташувати поблизу школи та дитсадка.

"Місцеві жителі виступають проти цього проєкту, висловлюючи побоювання щодо можливого погіршення рівня безпеки та якості життя. На громадських слуханнях прозвучали заяви про те, що іноземці "не інтегруються" та нібито "провокують конфлікти", - йдеться в повідомленні.

Підприємець зазначив, що необхідність залучати працівників з-за кордону виникла через брак бажаючих виконувати фізично важку працю серед місцевих мешканців. Він наголошує, що ці працівники прибувають законних підставах для трудової діяльності, а не є біженцями.

"Місцева влада підтримує протестувальників і розглядає можливість внесення змін до містобудівного плану, щоб заборонити спорудження житлового комплексу у цьому районі", - йдеться в повідомленні.

Зміна містобудівного плану може тривати кілька місяців. Однак, якщо підприємець отримає дозвіл від старости, він зможе юридично почати будівництво.

Нагадаємо, у Польщі деяким біженцям з України оплатять оренду житла.

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