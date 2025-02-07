В Польше произошел конфликт из-за жилья для украинцев

В польском городе Колюшки разгорелся конфликт из-за планов местного предпринимателя возвести контейнерный поселок для работников из Украины и Азербайджана.

Об этом сообщило издание inPoland.

Предприниматель, занимающийся птицеводством, планирует возвести 12 контейнерных домов, соединенных коридором. Этот компактный жилой комплекс хотят расположить вблизи школы и детсада.

"Местные жители выступают против этого проекта, выражая опасения относительно возможного ухудшения уровня безопасности и качества жизни. На общественных слушаниях прозвучали заявления о том, что иностранцы "не интегрируются" и якобы "провоцируют конфликты", — говорится в сообщении.

Предприниматель отметил, что необходимость привлекать работников из-за рубежа возникла из-за нехватки желающих выполнять физически тяжелый труд среди местных жителей. Он отмечает, что эти работники прибывают на законных основаниях для трудовой деятельности, а не являются беженцами.

"Местные власти поддерживают протестующих и рассматривают возможность внесения изменений в градостроительный план, чтобы запретить строительство жилого комплекса в этом районе", — говорится в сообщении.

Изменение градостроительного плана может длиться несколько месяцев. Однако, если предприниматель получит разрешение от старосты, он сможет юридически начать строительство.

Напомним, в Польше некоторым беженцам из Украины оплатят аренду жилья.

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