Силы обороны впервые сбили российский КАБ над Запорожьем

Подобные случаи уже происходили раньше.

Украинские защитники впервые смогли сбить управляемую авиабомбу, которую запустили ВС РФ по Запорожью.

Об этом в комментарии "Суспільне" рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, это уже не первый случай сбивания авиабомбы. Каким способом удалось ее поразить, Игнат не уточнил.

Напомним, в ночь на 7 февраля российские войска совершили массированную атаку по Украине, использовав 112 ударных дронов "Shahed" и беспилотников-имитаторов. Подразделения противовоздушной обороны успешно уничтожили 81 цель противника.

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