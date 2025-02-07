Apple в ближайшие дни выпустит новый iPhone: каким он будет

Apple планирует в скором времени представить обновленную модель iPhone SE. По словам источников, анонс состоится уже на следующей неделе, а продажи стартуют в конце месяца.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

"Существующая версия, выпущенная в 2022 году, уже устарела: это единственный iPhone, который до сих пор имеет кнопку «Домой» и не имеет Face ID. Новая версия будет больше похожа на iPhone 14, а также будет включать Apple Intelligence, программное обеспечение для искусственного интеллекта компании", — говорится в сообщении.

Во многих розничных магазинах Apple в США начали заканчиваться запасы текущего iPhone SE, что часто является признаком приближения обновленной версии. Телефон все еще можно приобрести в интернет-магазине Apple, но некоторые варианты, в частности красный iPhone SE с 256 ГБ памяти, будут доступны только после марта. Также наблюдается дефицит моделей iPhone 14 и 14 Plus.

Из-за изменений в требованиях ЕС относительно зарядных портов Apple уже сняла с производства текущие модели SE и iPhone 14 в Европе. Новый iPhone SE получит порт USB-C, что позволит вернуться к европейскому рынку.

Текущий iPhone SE стоит всего 429 долларов, что значительно дешевле обычного iPhone 16, который продается за 799 долларов. Однако, учитывая новые функции и обновленный дизайн, Apple может повысить цену этой модели. Несмотря на это, она, вероятно, останется в том же диапазоне, что и бюджетные смартфоны от Samsung и Google.

Новый iPhone SE, в частности, может стать популярным в странах Азии, где Apple пытается укрепить свои позиции. Вероятно, Iphone получит новый чип A18 и функцию Face ID.

Презентация новых продуктов Apple состоится 11 февраля. В первую очередь, ожидается анонс новых наушников PowerBeats Pro 2. Эти наушники станут первыми от бренда Apple со встроенным пульсометром, функцию, которую компания хочет интегрировать и в AirPods.

Кроме этого, в первой половине 2025 года Apple планирует выпустить новые бюджетные iPad, обновленные модели iPad Air, а также MacBook Air с чипом M4.

Напомним, в Apple собираются заблокировать некоторые iPhone.

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