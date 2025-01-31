Новую модель o3-mini от OpenAI научили "мыслить": подробности

Компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта o3-mini, ставшую прорывом в решении сложных задач в науке, технологиях и программировании.

Компания OpenAI, специализирующаяся на искусственном интеллекте, выпустила o3-mini — новейшую и выгодную модель в своей серии для соображений.

Об этом пишет OpenAI.

Впервые представленная в декабре 2024 г., эта мощная и быстрая модель стала прорывом в научно-технических направлениях (STEM), включая математику, программирование и другие логические задачи.

Основными преимуществами o3-mini высокая скорость работы, низкая задержка и исключительная точность. По результатам тестирования модель демонстрирует 39% уменьшение ошибок на сложных запросах по сравнению с предыдущими версиями.

Также o3-mini поддерживает функции, давно ожидаемые разработчиками, такими как вызовы функций, структурированные выходы и сообщения для разработчиков. Пользователи могут выбирать между тремя уровнями интеллектуальных усилий – низким, средним и высоким, чтобы оптимизировать работу модели в зависимости от конкретной задачи.

По сравнению с моделью o1-mini, o3-mini обеспечивает более быстрые ответы и превосходит ее в точности на 56% случаев. Пользователи ChatGPT Plus, Team и Pro имеют доступ к новинке, а бесплатные пользователи могут выбрать модель в меню «Reason».

Несмотря на отсутствие поддержки обработки изображений, модель предлагает значительные преимущества для задач в отраслях STEM, где требуются быстрота и точность.

Напомним, по информации источников, знакомых с ситуацией, группа лиц, вероятно, связана с DeepSeek, могла украсть большое количество данных из-за использования интерфейса программирования приложений (API) OpenAI еще осенью 2023 года.

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