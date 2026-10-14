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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Умер звезда "ВКВ" Александр Венедчук: когда и где состоится прощание с Веней

Жизнь Александра Венедчука оборвалась 13 октября. Юмориста не стало в возрасте 32 лет.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Александр "Веня" Венедчук

Александр "Веня" Венедчук

Стало известно, когда и где состоится прощание со звездой развлекательного проекта «Ветераны космических войск», украинским юмористом Александром Венедчуком, который умер 13 октября

Жизнь комика оборвалась в возрасте 32 лет. В Instagram «Ветеранов космических войск» объявили дату и место прощания с ним. Комика проведут в последний путь 15 октября. Желающие попрощаться с Александром Венедчуком должны прийти на 10 утра в Спасо-Преображенский собор в Киеве.

Далее в 12:00 начнется прощание на кладбище. Александра Венедчука похоронят на Жулянском кладбище, расположенном по адресу ул. Воздухофлотская, 24а.

15 октября Александра Венедчука проведут в последний путь

15 октября Александра Венедчука проведут в последний путь

Что известно о смерти Александра «Вени» Венедчука

Александр Венедчук умер 13 октября. Об этом вечером объявили на официальных страницах в соцсетях «Ветеранов космических войск». Юмориста не стало в возрасте 32 лет. Причина смерти пока не сообщается.

Однако в январе 2025 стало известно о серьезных проблемах со здоровьем юмориста. У него произошло кровоизлияние в мозг, из-за чего он перенес несколько операций. В конце концов, Веня долго восстанавливался, покинул состав «Ветеранов космических войск» и планировал развивать собственный проект.

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