Умер звезда "Ветерани космічних військ" Александр "Веня" Венедчук

Александр Венедчук / © соцмережі

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13 октября 2026 стало известно о смерти Александра Венедчука, известного как Веня, — о потере сообщили его близкие.

Новость появилась на официальной странице ветеранов космических войск. Авторы сообщения признались, что им трудно поверить в произошедшее. Обычно они делились с аудиторией позитивными новостями и юмористическим контентом. Однако в этот раз им пришлось сообщить о непоправимой потере. Обстоятельства смерти Александра пока не уточняются.

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«Друзья, обычно мы привыкли приходить к вам с какими-то хорошими новостями или с каким-то легким юмористическим контентом, но сегодня мы к вам с очень грустным известием», — говорится в сообщении.

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Александр Венедчук

Пока родные и близкие Александра готовятся сообщить детали прощания с ним. Дату, время и место церемонии объявят дополнительно, как только эта информация станет известной.

«Не верится, что сейчас приходится писать этот текст, но сегодня (13.10.2026) ушел из жизни Александр Веня. Информацию о времени и местах прощания предоставим как только она станет известна», — сообщили авторы сообщения.

Александр Венедчук с Ветеранами космических войск

Причина смерти Александра Венедчука пока неизвестна. Впрочем, в прошлом году юморист пережил серьезное испытание — у него произошло кровоизлияние в мозг. Тогда Венедчуку срочно понадобилась операция, а впереди его ждали непростое восстановление и реабилитация.

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