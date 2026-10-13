Помер зірка "Ветеранів космічних військ" Олександр "Веня" Венедчук

Олександр Венедчук / © соцмережі

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13 жовтня 2026 року стало відомо про смерть Олександра Венедчука, відомого як Веня, — про втрату повідомили його близькі.

Новина з’явилася на офіційній сторінці Ветеранів космічних військ. Автори допису зізналися, що їм важко повірити в те, що сталося. Зазвичай вони ділилися з аудиторією позитивними новинами та гумористичним контентом. Однак цього разу їм довелося повідомити про непоправну втрату. Обставин смерті Олександра наразі не уточнюють.

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«Друзі, зазвичай ми звикли приходити до вас з якимись гарними новинами чи з якимось легким гумористичним контентом, але сьогодні ми до вас із дуже сумною звісткою», — йдеться у повідомленні.

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Олександр Венедчук / © instagram.com/ven4os

Наразі рідні та близькі Олександра готуються повідомити деталі прощання з ним. Дату, час і місце церемонії оголосять додатково, щойно ця інформація стане відомою.

«Не віриться, що зараз доводиться писати цей текст, але сьогодні (13.10.2026) пішов з життя Олександр „Веня“ Венедчук. Інформацію про час та місця прощання надамо як тільки вона стане відомою», — повідомили автори допису.

Олександр Венедчук з Ветеранами космічних військ / © instagram.com/veterany_kosmichnyh_viysk

Причина смерті Олександра Венедчука наразі невідома. Втім, торік гуморист пережив серйозне випробування — у нього стався крововилив у мозок. Тоді Венедчуку терміново знадобилася операція, а попереду на нього чекали непросте відновлення та реабілітація.

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