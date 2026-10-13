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Помер зірка "Ветеранів космічних військ" Олександр "Веня" Венедчук
Про смерть Олександра «Вені» Венедчука повідомили його близькі. Дату та місце прощання оголосять згодом.
13 жовтня 2026 року стало відомо про смерть Олександра Венедчука, відомого як Веня, — про втрату повідомили його близькі.
Новина з’явилася на офіційній сторінці Ветеранів космічних військ. Автори допису зізналися, що їм важко повірити в те, що сталося. Зазвичай вони ділилися з аудиторією позитивними новинами та гумористичним контентом. Однак цього разу їм довелося повідомити про непоправну втрату. Обставин смерті Олександра наразі не уточнюють.
«Друзі, зазвичай ми звикли приходити до вас з якимись гарними новинами чи з якимось легким гумористичним контентом, але сьогодні ми до вас із дуже сумною звісткою», — йдеться у повідомленні.
Наразі рідні та близькі Олександра готуються повідомити деталі прощання з ним. Дату, час і місце церемонії оголосять додатково, щойно ця інформація стане відомою.
«Не віриться, що зараз доводиться писати цей текст, але сьогодні (13.10.2026) пішов з життя Олександр „Веня“ Венедчук. Інформацію про час та місця прощання надамо як тільки вона стане відомою», — повідомили автори допису.
Причина смерті Олександра Венедчука наразі невідома. Втім, торік гуморист пережив серйозне випробування — у нього стався крововилив у мозок. Тоді Венедчуку терміново знадобилася операція, а попереду на нього чекали непросте відновлення та реабілітація.