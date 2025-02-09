У зірки "Ліги Сміху" Вені стався крововилив у мозок

Український комік, зірка "Ліги сміху" Олександр Венедчук повідомив про серйозні проблеми зі здоров'ям.

На своїй Instagram-сторінці Веня з "Ветеранів космічних військ" неабияк налякав шанувальників фото з лікарняної палати. У дописі він розповів, що наприкінці січня у нього стався крововилив у мозок, який спричинив судоми і втрату свідомості. У критичному стані його терміново госпіталізували та провели операцію.

"31-го січня у мене відбувся крововилив у мозок, який почав провокувати втрату свідомості і дуже сильні і затяжні судоми всього тіла. Нейрохірургами було прийняте термінове рішення вести мене в операційну, бо наступний приступ я не переживу", - шокував артист.

Олександр Венедчук

На щастя, хірургічне втручання минуло успішно. Зараз комік проходить тривалу реабілітацію та призупинив роботу. За словами Олександра, крововилив і всі супутні діагнози вдалося полишити у минулому. Водночас він подякував усім за підтримку.

"Я живий, крові більше немає, судом немає, але немає і 20% черепної коробки – ось коротенький екскурс цього дня. Колись на "вечірній передачі" все розповім детальніше. Це буде десь через два місяці, тому що мені не дозволяють зніматися – тільки реабілітація і домашній режим. Але найголовніше, що найскладніше вже позаду і у мене є змога написати це своїми руками, на що я навіть не сподівався. Всім величезне дякую за підтримку, обіймаю вас міцно. До зустрічі на просторах Ветеранів Космічних Військ", - підсумував зірка.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Юлія Верба з 4-місячною донькою потрапила до лікарні та розповіла про її самопочуття.

Читайте також: