Росіяни обстріляли Харківщину КАБами: наслідки атаки

За наданою інформацією, постраждалих немає.
У неділю, 9 лютого, близько 17 години ворог завдав удару КАБами по Дергачівській громаді Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Пошкоджено 7 приватних житлових будинків, а також лінію електропостачання. Внаслідок атаки знеструмлено 5 населених пунктів - близько 1902 абонентів.
"Постраждалих немає. Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російська ракета вдарила по одній з промислових зон Сум.
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