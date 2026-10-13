Ліга Європи: розклад і результати матчів другого туру

Трофей Ліги Європи / © Associated Press

Реклама

У четвер, 15 жовтня, відбудуться матчі другого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2026/27.

Україна не представлена в основному етапі поточного розіграшу другого за престижністю єврокубка.

Реклама

Шанси зіграти тут мало київське "Динамо", але в другому раунді кваліфікації Ліги Європи вибуло від грецького ПАОКа, після чого поступилося азербайджанському "Карабаху" в третьому етапі відбору Ліги конференцій та вилетіло з єврокубків.

Реклама

Розклад і результати матчів 2-го туру Ліги Європи

Четвер, 15 жовтня

19:45 "АЗ Алкмар" (Нідерланди) — "Хапоель Беер-Шева" (Ізраїль)

19:45 "Зальцбург" (Австрія) — "Мілан" (Італія)

19:45 "Лех" (Польща) — "Баєр" (Німеччина)

Реклама

19:45 "Ліон" (Франція) — "Крістал Пелас" (Англія)

19:45 "Юніон Сент-Жилуаз" (Бельгія) — "Реал Сосьєдад" (Іспанія)

19:45 "Спарта" Прага (Чехія) — "Ліллестрем" (Норвегія)

19:45 "Торренсе" (Португалія) — "Сандерленд" (Англія)

Реклама

19:45 "Цельє" (Словенія) — "Омонія" (Кіпр)

22:00 "Бенфіка" (Португалія) — "Селтік" (Шотландія)

22:00 "Борнмут" (Англія) — "Штурм" (Австрія)

22:00 "Гоффенгайм" (Німеччина) — "Бешикташ" (Туреччина)

22:00 "Динамо" Загреб (Хорватія) — "Андерлехт" (Бельгія)

22:00 "Марсель" (Франція) — "Олімпіакос" (Греція)

22:00 "НЕК Неймеген" (Нідерланди) — "Левськи" (Болгарія)

22:00 "Ренн" (Франція) — ОФІ (Греція)

22:00 "Сельта" (Іспанія) — "Ювентус" (Італія)

22:00 "Ференцварош" (Угорщина) — "Вікторія" Пльзень (Чехія)

22:00 "Ягеллонія" (Польща) — "Арарат-Вірменія" (Вірменія)

Формат Ліги Європи

В основному раунді Ліги Європи виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками — чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі у форматі двоматчевих протистоянь відбудеться 1/8 фіналу, 1/4 фіналу та 1/2 фіналу. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 26 травня 2027 року на стадіоні "Вальдштадіон" у німецькому Франкфурті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи стала англійська "Астон Вілла", яка у фіналі розгромила німецький "Фрайбург".

Новини партнерів

Новини партнерів