Розгром у фіналі: визначився переможець Ліги Європи

"Астон Вілла" розбила "Фрайбург" і стала переможцем другого за престижністю єврокубка.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Астон Вілла"

"Астон Вілла" / © Associated Press

Англійська "Астон Вілла" стала переможцем Ліги Європи сезону-2025/26.

У фінальному матчі турніру, який відбувся 20 травня на стадіоні "Бешикташ Парк" у турецькому Стамбулі, бірмінгемці розгромили німецький "Фрайбург" з рахунком 3:0.

"Астон Вілла" двічі вразила ворота суперника наприкінці першого тайму — відзначилися Юрі Тілеманс та Еміліано Буендія.

У другому таймі підопічні Унаї Емері довели справу до розгрому — на 58-й хвилині влучного удару завдав Морган Роджерс.

Огляд матчу "Фрайбург" — "Астон Вілла"

Буде додано незабаром.

Для "Астон Вілли" це перший євротрофей за 44 роки. До цього востаннє бірмінгемський клуб вигравав Кубок європейських чемпіонів та Суперкубок УЄФА 1982 року.

Сам Емері уп'яте виграв Лігу Європи. Іспанський фахівець тричі здобував цей трофей із "Севільєю" (2013/14, 2014/15, 2015/16) та одного разу перемагав з "Вільярреалом" (2020/21). Також він у сезоні-2018/19 діставався фіналу Ліги Європи з "Арсеналом", але тоді програв "Челсі" (1:4).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).

