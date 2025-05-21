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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Тоттенгем" здолав "Манчестер Юнайтед" і став переможцем Ліги Європи (відео)

"Шпори" виявилися сильнішими за "манкуніанців", завоювавши євротрофей і путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Тоттенгем" – "Манчестер Юнайтед"

"Тоттенгем" – "Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

"Тоттенгем" переміг "Манчестер Юнайтед" у фіналі Ліги Європи сезону-2024/25. Вирішальний матч другого за престижністю євротурніру на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао завершився з рахунком 1:0.

"Шпори" відкрили рахунок наприкінці першого тайму – на 42-й хвилині Бреннан Джонсон пробив після подачі, яку з лівого флангу виконав Папе Матар Сарр, і м'яч від Люка Шоу опинився у воротах "червоних дияволів".

У другому таймі "манкуніанці" намагалися зрівняти рахунок, але не змогли цього зробити. Лондонський клуб втримав мінімальну перевагу до фінального свистка.

Огляд матчу "Тоттенгем" – "Манчестер Юнайтед"

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що у фінальному поєдинку між англійськими клубами на кону стояла не лише перемога в Лізі Європи, а і путівка до основного раунду Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Обидві команди провалили поточний сезон АПЛ – за тур до кінця "Манчестер Юнайтед" посідає 16-те місце, а "Тоттенгем" розташовується на 17-й позиції.

Для "Тоттенгема" це це перший єврокубковий трофей за 41 рік, після виграшу Кубка УЄФА в сезоні-1983/84.

Нагадаємо, торік переможцем Ліги Європи стала італійська "Аталанта", яка у фіналі розгромила німецький "Баєр".

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