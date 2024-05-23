"Аталанта" сенсаційно розгромила "Баєр" та виграла Лігу Європи (відео)

"Бергамаски" здобули перший єврокубок у своїй історії, перервавши рекордну безпрограшну серію леверкузенського клубу.

Італійська "Аталанта" стала переможцем Ліги Європи сезону-2023/24. У фіналі турніру команда з Бергамо розбила німецький "Баєр" з рахунком 3:0 .

Вирішальна гра за трофей відбулася в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва". Героєм поєдинку став нігерійський форвард Адемола Лукман, який оформив хет-трик.

У першому таймі Лукман на 12-й хвилині відкрив рахунок у матчі після прострілу Давіде Дзаппакости, а на 26-й хвилині виконав сольний прохід і забив ударом у дальній кут.

У другій половині зустрічі Адемола утретє вразив ворота суперника. На 75-й хвилині йому асистував Джанлука Скамакка.

Цікаво, що Лукман – перший гравець, якому вдалося зробити хет-трик в одноматчевому фіналі Ліги Європи (раніше – Кубок УЄФА).

Огляд матчу "Аталанта" – "Баєр"

Таким чином, "Аталанта" вперше за 117-річну історію клубу виграла єврокубок. Це лише другий великий трофей для "Богині" – першим був Кубок Італії в сезоні-1962/63. Також це перший трофей у кар'єрі головного тренера "бергамасків" Джан П'єро Гасперіні.

Зазначимо, що своєю перемогою у фіналі "Аталанта" перервала абсолютно рекордну для європейського футболу безпрограшну серію леверкузенців у всіх турнірах, яка складала 51 матч.

"Фармацевти" втратили можливість оформити требл за підсумками цього сезону. Раніше "Баєр" вперше в клубній історії став чемпіоном Бундесліги. Завершать сезон підопічні Хабі Алонсо 25 травня фінальним матчем Кубка Німеччини з представником другого дивізіону "Кайзерслаутерном".

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