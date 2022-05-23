Привітання з Днем героїв 2022 року: картинки українською

23 травня в Україна - День героїв. 2022 року це свято має особливу цінність, адже всіх громадян країни можна назвати героями, які по-своєму протистоять російській окупації. ТСН.ua підібрав привітання в День героїв та тематичні картинки.
День героїв (23 травня): історія свята
Щорічне свято День героїв було запроваджене на честь всіх захисниць та захисників України, які протягом багатьох століть боролися за її незалежність та територіальну цілісність і продовжують робити це нині.
Рішення створити таку важливу подію було прийняте під час II Великого збору Організації українських націоналістів 1941 року. А дату обрали на честь видатного громадського діяча, командира збройних сил, ідеолога українського націоналізму Євгена Коновальця. Його 23 травня 1938 року підступно вбили в Роттердамі. Спершу День героїв святкували підпільно, але зі здобуттям Україною незалежності воно почало набувати все більшого розголосу. Особливо важливим воно стало після початку російсько-української війни, коли нові герої боронять рідну Батьківщину.
Привітання з Днем героїв 2022
День Героїв, це свято величі духу українських вояків – борців за волю України і є символом незборимості Української Нації. Ми даруємо щиру вдячність та пошану тим, хто без вагань поклав своє щире синівське серце до ніг Матері-України, чий героїчний чин став прикладом для майбутніх поколінь.
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Я дивлюсь на світлини бійців,
Щирі посмішки, втомлені очі,
Сиві скроні та безліч рубців…
А мій розум сприйняти не хоче:
Це не сон, не сіндром маячні,
Ця війна не в далекій країні,
Не в Іраку чи десь там в Чечні,
А в вишневій моїй Україні.
Саме зараз її вояки
Схід країни від зла захищають,
Б’ються на смерть мої земляки,
Кров’ю землю святу поливають.
Щоб країна ввійшла в майбуття
Вільна, сильна, без чвар та війни.
Віддають саме цінне -життя,
України найкращі сини!
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Сьогодні цей день присвячений кожному з нас. Всі ми - герої України. Хтось боронить свою землю від російських окупантів, які зазіхнули на незалежність України. Хтось допомагає сусідам, працює на благо Батьківщини, засіває поля чи займається волонтерством. Герої і ті, хто захистив майбутнє України, наших дітей, та вивіз їх до інших країн, поки йде війна. Вітаємо всіх нас, браття та сестри, українці та україночки, з Днем героїв! Слава Україні!
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З Днем героїв України! Хай на нашій рідній землі, освяченій кров’ю Героїв, знову запанує мир і злагода. Зичимо добра кожній родині, а нашій державі – процвітання, сили й слави!
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Повертайся, будь ласка, живим.
Я прошу не багато, й не мало.
Кожен вечір молюсь всім святим
Щоб нещастя тебе не спіткало.
Щоби Янгол закрив от біди,
Над тобою розправивши крила,
І шоб куля лихої орди
Не побачила, не зачепила.
Ясним ранком, та днем дощовим,
Я шепочу у синєє небо:
Повертайся, будь ласка живим,
Батьківщина чекає на тебе.
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День героїв - свято, яке було встановлене на честь вояків-борців за свободу та незалежність України. Сьогодні, у XXI столітті, біда знову постукала у наші двері у вигляді російського окупанта. Не дамо злочинцям панувати на нашій землі! Віримо, надіємося та перемагаємо!