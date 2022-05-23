Поздравления с Днем героев 2022 года: картинки на украинском

23 мая в Украине – День героев. В 2022 году этот праздник имеет особую ценность, ведь всех граждан страны можно назвать героями, которые по-своему противостоят российской оккупации. ТСН.ua подобрал приветствие в День героев и тематические картинки.

День героев (23 мая): история праздника

Ежегодный праздник День героев был введен в честь всех защитниц и защитников Украины, которые в течение многих столетий боролись за ее независимость и территориальную целостность и продолжают делать это.

Решение о создании такого важного события было принято во время II Великого собрания Организации украинских националистов 1941 года. А дату избрали в честь выдающегося общественного деятеля, командира вооруженных сил, идеолога украинского национализма Евгения Коновальца. Его 23 мая 1938 года коварно убили в Роттердаме. Сначала День героев праздновали подпольно, но с обретением Украиной независимости оно стало приобретать все большую огласку. Особенно важно оно стало после начала русско-украинской войны, когда новые герои защищают родную Родину.

Поздравление с Днем героев 2022

День Героев, это праздник величия духа украинских воинов – борцов за свободу Украины и является символом несборимости Украинской Нации. Мы дарим искреннюю благодарность и уважение тем, кто без колебаний положил свое искреннее сыновнее сердце к ногам Матери-Украины, чей героический чин стал примером для будущих поколений.

***

Я дивлюсь на світлини бійців,

Щирі посмішки, втомлені очі,

Сиві скроні та безліч рубців…

А мій розум сприйняти не хоче:

Це не сон, не сіндром маячні,

Ця війна не в далекій країні,

Не в Іраку чи десь там в Чечні,

А в вишневій моїй Україні.

Саме зараз її вояки

Схід країни від зла захищають,

Б’ються на смерть мої земляки,

Кров’ю землю святу поливають.

Щоб країна ввійшла в майбуття

Вільна, сильна, без чвар та війни.

Віддають саме цінне -життя,

України найкращі сини!

***

Сегодня этот день посвящен каждому из нас. Все мы – герои Украины. Кто-то защищает свою землю от российских оккупантов, посягавших на независимость Украины. Кто-то помогает соседям, работает во благо Родины, засевает поля или занимается волонтерством. Герои и те, кто защитил будущее Украины, наших детей и вывез их в другие страны, пока идет война. Поздравляем всех нас, братья и сестры, украинцы и украиночки с Днем героев! Слава Украине!

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С Днем героев Украины! Пусть на нашей родной земле, освященной кровью Героев, снова воцарится мир и согласие. Желаем добра каждой семье, а нашему государству – процветание, силы и славы!

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Повертайся, будь ласка, живим.

Я прошу не багато, й не мало.

Кожен вечір молюсь всім святим

Щоб нещастя тебе не спіткало.

Щоби Янгол закрив от біди,

Над тобою розправивши крила,

І шоб куля лихої орди

Не побачила, не зачепила.

Ясним ранком, та днем дощовим,

Я шепочу у синєє небо:

Повертайся, будь ласка живим,

Батьківщина чекає на тебе.

***

День героев — праздник, установленный в честь воинов-борцов за свободу и независимость Украины. Сегодня, в XXI веке, беда снова постучала в нашу дверь в виде русского оккупанта. Не дадим преступникам властвовать на нашей земле! Верим, надеемся и побеждаем!

День героев: картинки на украинском

День героев: приветствие / Фото: ТСН.ua

День героев: приветствие / Фото: ТСН.ua

День героев: приветствие / Фото: ТСН.ua

День героев: приветствие / Фото: ТСН.ua