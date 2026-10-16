«Трамп нас подвел»: глава правительства Чехии подверг критике президента США

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш резко высказались о действиях американского лидера Дональда Трампа по поводу «фюрера» России Владимира Путина.

Об этом он заявил перед началом второго дня саммита Европейского совета, сообщает «Укринформ».

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По словам Бабиша, действия Трампа во взаимодействии с Владимиром Путиным фактически подвели Европу.

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«Трамп, делая эти дела с Путиным, фактически нас подвел». В такой ситуации Европа «должна что-то делать», — подчеркнул он.

Чешский премьер отмечает, что Европа стремится к завершению войны. Однако, добавил он, это не значит, что мир должен быть достигнут на условиях России.

«Эта война плохая. Мы столкнулись с тупиком… Я думаю, что мы все хотим мира. Я не говорю, что мир означает принятие каких-либо российских представлений», — заявил политик.

Чешский премьер также подверг критике пассивность Европы и призвал лидеров предложить конкретные решения. Среди прочего он вспомнил переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с Дональдом Трампом по отключению американцами спутниковой системы для Украины.

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Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен разнесла «перемирие» от президента США Дональда Трампа. С ее слов, Брюссель поддержал эту инициативу, но Москва мгновенно сорвала все договоренности.

Заметим, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что с января прошлого года США не выделили Украине ни копейки помощи. По его словам, «сейчас все основное финансовое бремя обеспечения и обороны Украины лежит на странах Европы».

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