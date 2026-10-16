Россия повторно атаковала дронами города на западе Украины: что известно (обновлено)

Атака РФ на Ковель 16 октября / © соцмережі

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Днем 16 октября в Ковеле на Волыни попал под вражескую атаку реактивными «Шахедами».

Об этом сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк.

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Атака РФ на Ковель — что известно

По оперативной информации по состоянию на 16:20, ударные БПЛА нанесли ущерб нескольким объектам в регионе. В частности, в Луцке под повторный удар подверглось предприятие с иностранным капиталом.

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В Ковеле вражеские беспилотники попали в местный таможенный терминал. Также в городе в результате атаки вспыхнул пожар — пылают около 10 грузовых автомобилей с полуприцепами. Пока известно об одном пострадавшем.

Учитывая, что воздушная угроза для региона продолжается, чиновник призвал местных жителей находиться в безопасных местах.

«Упорно призываю волынян оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью и берегите себя!» — подчеркнул Роман Романюк.

Напомним, ранее в Сети сообщалось, что очередной удар пришелся в то же место, где расположена АЗС. Однако эта информация пока не подтвердилась.

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Атака РФ на Ковель 16октября / © соцмережі

Атака РФ на Ковель 16 жовтня / © соцмережі

Атака РФ на Волинь 16 жовтня / © соцмережі

Атака РФ на запад Украины — последние новости

Напомним, ночью и утром Волынь находилась под российской атакой. В частности, «прилеты» произошли в Луцке — повреждение инфраструктуры.

Также ночью российские войска атаковали западные регионы Украины ударными БПЛА. Взрывы раздались в Ровно, Луцке и Ковеле.

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