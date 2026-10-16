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Россия повторно атаковала дронами города на западе Украины: что известно (обновлено)
На Волыни сообщили о повторном ударе дронами. Под атакой попали Ковель и Луцк.
Днем 16 октября в Ковеле на Волыни попал под вражескую атаку реактивными «Шахедами».
Об этом сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк.
Атака РФ на Ковель — что известно
По оперативной информации по состоянию на 16:20, ударные БПЛА нанесли ущерб нескольким объектам в регионе. В частности, в Луцке под повторный удар подверглось предприятие с иностранным капиталом.
В Ковеле вражеские беспилотники попали в местный таможенный терминал. Также в городе в результате атаки вспыхнул пожар — пылают около 10 грузовых автомобилей с полуприцепами. Пока известно об одном пострадавшем.
Учитывая, что воздушная угроза для региона продолжается, чиновник призвал местных жителей находиться в безопасных местах.
«Упорно призываю волынян оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью и берегите себя!» — подчеркнул Роман Романюк.
Напомним, ранее в Сети сообщалось, что очередной удар пришелся в то же место, где расположена АЗС. Однако эта информация пока не подтвердилась.
Атака РФ на запад Украины — последние новости
Напомним, ночью и утром Волынь находилась под российской атакой. В частности, «прилеты» произошли в Луцке — повреждение инфраструктуры.
Также ночью российские войска атаковали западные регионы Украины ударными БПЛА. Взрывы раздались в Ровно, Луцке и Ковеле.