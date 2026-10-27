Шопинг вместо терапии: почему мы покупаем лишнее, когда нам плохо

Шопинг вместо терапии / © www.credits

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Возможно, вам знакома ситуация, когда день оказался изнурительным, настроение на нуле, а новая сумка, косметика или спонтанный заказ в любимом магазине вдруг кажутся именно тем, чего не хватало для счастья. На несколько минут становится легче, однако со временем эйфория проходит, а на её месте могут появиться разочарование, чувство вины или вопрос «Зачем это?».

Импульсивность не всегда связана с деньгами. Иногда мы едим, не чувствуя голода, ищем острых ощущений, записываемся на спонтанную процедуру или решаем кардинально изменить внешность. Такие действия могут быть обычными проявлениями любопытства и стремления к новизне. Однако иногда они становятся способом заглушить эмоции, с которыми сложно оставаться наедине, об этом рассказало издание HELLO!

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Психолог Эстер Боада призывает не торопиться с выводами и не навешивать на себя ярлыки. Чтобы понять, почему мы действуем импульсивно, важно смотреть не только на само поведение, но и на то, какую потребность оно помогает удовлетворить.

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Высокая чувствительность

Высокочувствительных людей часто представляют как тех, кто избегает шума и больших компаний. Им действительно может быть сложнее переносить громкие звуки, эмоциональные ситуации или длительное общение. После насыщенного дня таким людям нередко требуется время в одиночестве, чтобы восстановить силы.

Однако человеческая психика гораздо сложнее простых типологий. Некоторые высокочувствительные люди одновременно испытывают сильную потребность в новых впечатлениях, необычных переживаниях и ярких эмоциях. В психологии это связывают со стремлением к ярким ощущениям. Однако здесь следует отметить, что высокая чувствительность сама по себе не означает склонности к импульсивному шопингу.

Поэтому если вы остро реагируете на внешние раздражители, но в то же время любите спонтанные путешествия, яркие события или необычные покупки, это не обязательно противоречие. Человек может одновременно нуждаться в покое и искать новизну — главное, как именно он удовлетворяет эти потребности.

Мозг любит мгновенное вознаграждение

При объяснении импульсивного поведения часто упоминают дофамин — нейромедиатор, участвующий в системах мотивации, обучения и вознаграждения. Представим себе знакомый сценарий: вы видите красивую вещь, представляете, как она будет смотреться в вашем гардеробе, добавляете её в корзину и оформляете заказ. Сам процесс поиска, предвкушение покупки и ожидание посылки могут доставлять удовольствие ещё до того, как вы получите товар.

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Когда человек устал, скучает или испытывает стресс, такое мгновенное вознаграждение может показаться очень привлекательным. Подобным образом работают и некоторые другие привычки, например, перекус без чувства голода, бесконечное пролистывание ленты или спонтанное решение сделать что-то радикальное. Однако не стоит сводить импульсивность только к дофамину или считать её признаком определённого психологического состояния. На поведение влияют различные факторы: от настроения и привычек до окружающей среды, личного опыта и доступности мгновенных вознаграждений.

Шопинг-терапия или попытка убежать от эмоций

Когда мы покупаем вещи, которые нам нравятся, — это вполне нормально. Новое платье может поднять настроение, необычное украшение — стать способом самовыражения, а спонтанная смена образа — символизировать важный жизненный этап. Проблема возникает не из-за самого факта покупки, а из-за того, какую роль она играет в жизни.

Иногда люди поступают так, чтобы быстро справиться с внутренним дискомфортом. Такие действия могут временно отвлекать, успокаивать или создавать ощущение контроля. Например, после конфликта с близким человеком вам может захотеться купить что-нибудь приятное. Если это просто небольшая радость, которая не создает проблем, ничего страшного, однако если каждый раз после ссоры вы тратите деньги, которых не можете себе позволить, стоит задуматься, не стала ли эта вещь способом избежать переживаний.

Иногда за импульсом скрывается совсем другая потребность:

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Усталость. Вам нужен сон или отдых, а не очередная покупка.

Одиночество. Хочется близости, внимания или разговора, однако покупка в интернете даёт лишь кратковременное чувство удовлетворения.

Скука. Не хватает новых впечатлений, творчества или интересного занятия.

Перегрузка. Нужны тишина, пауза и возможность побыть без лишних раздражителей.

Эмоциональное напряжение. Трудно разобраться в собственных чувствах, поэтому хочется как можно быстрее переключить внимание.

Понять причину — не значит лишать себя всех маленьких радостей. Это возможность найти больше способов позаботиться о себе, чтобы шопинг или еда не становились единственными доступными средствами.

Как избавиться от импульсивных покупок

Попытка просто запретить себе больше ничего не покупать может оказаться малоэффективной, особенно если шопинг стал привычным способом справляться с эмоциями.

Сделайте паузу перед покупкой. Когда возникает желание сразу нажать кнопку «Заказать», дайте себе немного времени. Отложите всё хотя бы на несколько часов или до следующего дня, если это возможно. За это время спросите себя, действительно ли вам нужна эта вещь, хотели ли вы её раньше и что вы чувствуете прямо сейчас. Опишите эмоцию, которую испытываете. Иногда мы говорим себе «хочу что-то купить», хотя на самом деле испытываем тревогу, раздражение, скуку или усталость. Попробуйте более конкретно сформулировать своё состояние, например: «Я расстроен(а) после разговора», «Я переутомился(лась)», «Мне одиноко» или «Я хочу отвлечься». Само распознавание эмоции может стать первым шагом к выбору подходящего способа поддержки. Найдите альтернативу. Если вам не хватает отдыха, попробуйте прогуляться, принять тёплый душ или лечь спать пораньше. Если хочется чего-то нового — запланируйте небольшое приключение, посетите новое место или попробуйте заняться творчеством. Если вы скучаете по общению, напишите человеку, с которым давно хотели поговорить. Не существует универсальной замены шоппингу, важно найти то, что соответствует именно вашей потребности, а не просто отвлекает на несколько минут. Обращайте внимание на повторяющиеся сценарии. Попробуйте в течение нескольких недель кратко записывать, когда возникает желание что-то купить, что вы чувствовали перед этим и как себя чувствовали после. Возможно, вы заметите закономерность: например, чаще всего заказываете вещи поздно вечером, когда устали, или тратите больше после сложных рабочих дней. Такие наблюдения помогут лучше понять собственные триггеры и заранее позаботиться о себе. Установите финансовые границы. Если импульсивные траты влияют на бюджет, определите сумму, которую можете тратить на необязательные покупки без ущерба для основных потребностей. При необходимости отключите рекламные уведомления, удалите сохраненные платежные данные или отпишитесь от рассылок, которые провоцируют спонтанные заказы.

Если импульсивные покупки регулярно приводят к долгам, конфликтам, сильному чувству вины или ощущению потери контроля, не обязательно пытаться справиться с этим в одиночку.

Психолог поможет выяснить, какие эмоции и жизненные обстоятельства поддерживают эту привычку, и найти другие способы удовлетворения тех же потребностей. Важно не просто избавиться от определенного поведения, а понять, какую функцию оно выполняло.

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