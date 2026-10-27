Остались считанные дни: как родителям первоклассников получить 5000 грн за "Пакетом школьника"

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Родители первоклассников в Украине могут подать заявление на государственную помощь «Пакет школьника» в размере 5000 грн до 1 ноября. По состоянию на 27 октября украинцы подали более 202 тысяч заявлений, почти 194 тысячи из которых уже согласовали.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

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«Пакет школьника»: кто может получить и как оформить

В Минсоцполитики объяснили, что «Пакет школьника» — это одноразовая государственная помощь в размере 5000 грн для семей, чьи дети в этом году пошли в первый класс украинской школы. По данным Министерства образования и науки, в этом году первоклассниками стали более 241 тысяч детей.

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«Если ваш ребенок в этом году пошел в первый класс — не упустите возможность получить государственную помощь. Подать заявление можно до 1 ноября», — отметили в Минсоцполитики.

Как сообщили в министерстве, оформить выплату можно двумя способами онлайн через приложение «Дия» или лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Чтобы подать заявление через «Дию», нужно:

открыть раздел «Сервисы»;

перейти к «Помощь от государства»;

выбрать «Упаковка школьника»;

выбрать ребенка, на которого оформляется помощь;

выбрать или открыть «Дия.Карта»;

проверить данные и подписать заявление Дия.Подписью.

Для оформления помощи онлайн, по информации Минсоцполитики, необходимо иметь в приложении «Дия» ID-карту или загранпаспорт, а также верифицированный регистрационный номер учетной карты налогоплательщика (РНОКПП).

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На что можно потратить «Пакет школьника» и где рассчитаться

В Минсоцполитики пояснили, что 5 000 грн в рамках программы «Пакет школьника» предназначены для приобретения необходимых для обучения вещей. За эти средства можно купить канцелярские принадлежности, книги, детскую одежду и обувь.

«Помощь целевая, поэтому рассчитаться ею можно только в торговых точках, платежные терминалы которых имеют один из 30 разрешенных MCC-кодов», — отметили в Минсоцполитики.

Среди основных:

5641 — детская одежда;

5651 — одежда для всей семьи;

5661 — магазины обуви;

5943 — канцелярские товары;

5942 — книжные магазины;

5192 — книги, периодические издания и газеты.

По информации Минсоцполитики, в общей сложности для программы предусмотрено 30 разрешенных MCC-кодов.

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В Минсоцполитики напомнили, что подать заявление на получение 5000 грн в рамках программы «Пакет школьника» родители первоклассников могут до 1 ноября.

Как пояснили в министерстве, помощь зачисляют на «Дия.Карта» или другой счет, открытый в банке. Использовать денежные средства можно в течение 180 дней после их начисления.

По информации Минсоцполитики, рассчитываться выплатой можно как в оффлайн-, так и в онлайн-магазинах, но только безналично.

В министерстве призвали семьи первоклассников, которые имеют право на помощь, но еще не подали заявление, не откладывать его оформление, поскольку срок подачи заявлений истекает 1 ноября.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, когда школьники в Украине уйдут на осенние каникулы. В большинстве городов каникулы продлятся с 26 октября по 1 ноября, однако в некоторых общинах даты отличаются.

Также правительство изменило правила организации обучения во время длительных воздушных тревог. Школам разрешили совмещать очный и дистанционный форматы, проводить занятия в обустроенных укрытиях и гибко изменять расписание в зависимости от ситуации.

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