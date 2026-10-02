РФ атаковала Полтавщину, тысячи людей остались без света: где "прилетело" и какие последствия

Россия нанесла удар по энергетике в Полтавской области / © Getty Images

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Сегодня, 2 октября, оккупанты ударили по Лубенскому району Полтавской области.

О последствиях сообщил глава ОВА Виталий Дьяковнич.

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«В Лубенском районе вражеский БпЛА попал в объект энергетики. Без электроснабжения временно осталось около 6 тысяч потребителей. Предварительно обошлось без пострадавших», — отметил он.

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Какая ситуация со светом в целом

По данным «Укрэнерго», в результате российских атак на утро есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Черниговской областях.

Атака по Украине 2 октября — последние новости

Утро 2 октября в Киеве началось с масштабных пробок из-за ограничения движения по мостам после новых российских атак. Самая сложная ситуация образовалась на дорогах между левым и правым берегами столицы — пробки фиксируют, в частности, на Печерске и Днепровской набережной.

Россия атаковала дронами Ровенскую область: из-за повреждения гражданского предприятия и возгорания спасатели эвакуировали жителей близлежащих домов. По предварительным данным ОВА, обошлось без пострадавших, на месте работают экстренные службы.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью российские захватчики атаковали Украину 108 ударными беспилотниками. Запускали БпЛА типа Shahed, в том числе 47 реактивных, а также «Герберы» и дроны-имитаторы «Пародия».

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