Гороскоп на 2 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно делиться опытом

Осенний лист / © Credits

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Можно заниматься наукой и литературой, учиться самим — как записываясь на курсы и тренинги, так и занимаясь самообразованием — и передавать накопленный опыт другим, занимаясь преподаванием. Идея, которую мы тщательно обдуманная в этот день, будет легко и результативно воплощена в жизнь.

Овен

Давая — прошеные или непрошенные — советы друзьям и знакомым, основывайтесь не на озарении, которое может снизойти на вас в это время, а на собственном осмысленно жизненном опыте — он точно не подведет.

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Телец

Планируя важные — профессиональные или хозяйственные — вопросы, не спешите приступать к их воплощению в жизнь: нынешний день больше подходит для подготовки и размышлений на эту тему, а не для решительных действий.

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Близнецы

Перерывы «на кофе» и разговоры — по телефону и в мессенджерах — отнимут у вас столько времени, что ближе к вечеру может оказаться, что вы так толком ничего и не сделали, так что лучше от них отказаться, сосредоточившись на работе.

Рак

Чтобы справиться с большим количеством дел, которые вы решите запланировать на нынешний день, необходимо действовать, не торопясь, от простого к сложного, тогда никаких трудностей в работе у вас не возникнет.

Лев

Сегодня появится большое количество людей — как знакомых, так и не очень, которые захотят обмануть вас, получив таким образом прибыль: не стоит опасаться мошенничества — вам удастся вовремя обнаружить намерения таких людей.

Дева

Пришло время приняться за дела, которые вы — по самым разным причинам — долгое время откладывались в долгий ящик — сегодня сложатся благоприятные условия для того, чтобы успешно воплотить их в жизнь.

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Весы

Сегодня необходимо с особым вниманием отнестись к информации, которая будет поступать к представителям вашего знака с разных сторон: пройдет буквально несколько дней, и она окажется для вас чрезвычайно полезной.

Скорпион

Решая свои вопросы — как профессионального, так и личного характера — не стоит забывать о том, что у тех, кто находится рядом, проблемы могут быть гораздо более серьезными — необходимо прийти им на помощь.

Стрелец

Качеством, которое сегодня может поставить вас в крайне неудобное положение, окажется болтливость — особенно это касается чужих тайн, которыми с вами поделились их обладатели: не стоит делиться ими с третьими лицами.

Козерог

В поисках ответа на важный вопрос главное — просто задать его, тогда ответ придет как будто сам собой: вы можете получить его из любого источника, главное- не пропустить мимо ушей такую нужную вам сейчас подсказку. .

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Водолей

Сегодня не стоит доверять никому — даже тем, кого вы давно знаете: возможно, обман будет непредумышленным, но от этого он не перестанет быть таковым — не торопитесь считать их слова истиной в последней инстанции.

Рыбы

Лгать другим людям нежелательно всегда, но сегодня обман может оказаться особенно опасным: он рано или поздно обнаружится, а вы заработаете репутацию ненадежного человека, которому нельзя доверять.

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